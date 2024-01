BTG inclui nova criptomoeda em carteira recomendada e mostra otimismo para 2024

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, divulgou nesta sexta-feira, 5, a sua carteira recomendada para o mês de janeiro. Analistas da plataforma reuniram um conjunto de criptomoedas que, na visão deles, tende a valorizar ao longo das próximas semanas e trazer resultados positivos para os investidores.

Os analistas destacam que 2023 foi "um dos mais bem-sucedidos para o mercado de criptomoedas até hoje. Com um aumento de mais de R$ 4 trilhões na capitalização do mercado como um todo, 2023 destacou-se positivamente em comparação ao fraco desempenho de 2022". E, no momento, a perspectiva segue otimista para 2024.

O cenário mais favorável para o mercado neste ano levou a equipe da Mynt a ajustar algumas alocações recomendadas na carteira, que é dividida entre os perfis conservador, moderado e sofisticado. A principal mudança foi o aumento de alocação em algumas criptomoedas e redução na alocação em caixa.

"Entre os motivos para mais um aumento de exposição, estão o iminente surgimento de um

cenário macroeconômico favorável a ativos de risco e fatores específicos desse mercado, como a possível aprovação de ETFs de criptomoedas à vista", justificam os analistas.

Sabia que você pode investir em bitcoin, ether e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Nova criptomoeda

A principal novidade da carteira recomendada da Mynt para janeiro é a inclusão do ARB, criptomoeda nativa do blockchain Arbitrum. Lançado em 2023, o ativo teve uma das estreias mais aguardadas do mercado naquele ano e foi disponibilizado recentemente para os investidores da plataforma do BTG Pactual.

A escolha reflete uma decisão de aumentar a exposição ao segmento de contratos inteligentes no mercado de criptoativos. Os analistas da Mynt explicam que "historicamente, escalabilidade tem sido um desafio

para a rede Ethereum e, à medida que o ether se destaca novamente no mercado, espera-se que soluções essenciais como Arbitrum tenham um desempenho superior ao do próprio ether".

"A Arbitrum é uma das líderes no setor de escalabilidade: através da tecnologia de optimistic rollups, a rede permite transações mais rápidas e custos reduzidos, ao mesmo tempo que mantém a segurança da rede principal. Em fevereiro de 2023, a solução processou mais transações que a própria rede Ethereum, evidenciando sua capacidade e eficiência", ressaltam.

Além do ARB, a carteira recomendada da Mynt para janeiro também inclui diversas criptomoedas e suas respectivas alocações indicadas, incluindo o bitcoin, ether e o BTG Dol, uma stablecoin pareada ao dólar. Confira a carteira completa.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok