'Véspera da destruição': autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' recomenda compra de bitcoin e gado Wagyu

O autor do livro best-seller "Pai Rico, Pai Pobre" já é bastante conhecido por suas previsões catastróficas em relação à economia dos Estados Unidos – e seus reflexos no resto do mundo. Recentemente, Robert Kiyosaki voltou a recomendar a compra de ativos como ouro, prata e bitcoin, mas com uma novidade entre eles: gado Wagyu.

Durante uma transmissão de seu podcast no YouTube, Kiyosaki comparou a situação econômica dos Estados Unidos com uma música dos anos 60 chamada “Eve of Destruction”, ou “véspera da destruição” em português.

A letra da música descreve uma sociedade onde a violência e a injustiça predominam abordando temas da época, como a corrida armamentista nuclear, a guerra no Vietnã, a segregação racial e a falta de justiça social.

Segundo Kiyosaki, que há anos faz previsões catastróficas sobre a economia mundial e já chegou a recomendar que seus seguidores fizessem estoques de papel higiênico e comida enlatada, os Estados Unidos também estaria na “véspera da destruição”.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

O autor do livro número 1 em finanças pessoais protesta contra a política monetária e as decisões de instituições do governo americano como o Banco Central e o Tesouro, além do próprio presidente Joe Biden. Durante as eleições, Kiyosaki demonstrou apoio ao candidato concorrente, o ex-presidente Donald Trump.

Dessa forma, Kiyosaki afirma não confiar em “dinheiro que possa ser impresso pelo governo” e recomenda a compra de outros ativos, como ouro, prata e bitcoin com certa frequência. O autor já classificou o ouro como o “dinheiro de Deus” e o bitcoin como “o dinheiro do povo”.

Ouro, prata, bitcoin e gado Wagyu

Durante o podcast, Kiyosaki afirmou não confiar nas moedas digitais emitidas por bancos centrais (CBDCs), que já são desenvolvidas por muitos países incluindo o Brasil. Além disso, há uma desconfiança no autor sobre os avanços da inteligência artificial.

Para se proteger de tal “destruição”, Robert Kiyosaki fez as mesmas recomendações de investimento em ouro, prata e bitcoin, mas desta vez adicionou um novo ativo: gado Wagyu.

Segundo o autor, estes são ativos que “não podem ser impressos pelo governo”.

