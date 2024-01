Autor de 'Pai Rico, Pai Pobre' admite que não sabe ‘nada sobre bitcoin' mas recomenda investimento

Além de Famoso por ser o autor do livro número 1 de finanças pessoais, Robert Kiyosaki, de “Pai Rico, Pai Pobre” é conhecido por recomendar há anos o investimento em três ativos: ouro, prata e bitcoin. De acordo com o autor, estes são os principais ativos para proteger o patrimônio de investidores contra um grande colapso econômico que ele prevê há anos. No entanto, Kiyosaki admitiu recentemente que não sabe “nada sobre bitcoin”.

Em um podcast recente de seu canal no YouTube, Robert Kiyosaki discutiu sobre a criptomoeda com Andy Schectman, CEO da Miles Franklin Precious Metals Investments e Charles Goyette, apresentador de programas de rádio e autor do livro “Red and Blue and Broke All Over”.

O autor de “Pai Rico, Pai Pobre” admitiu que não possui muito conhecimento sobre a criptomoeda que recomenda há anos em seus canais oficiais de comunicação. Apesar disso, Kiyosaki reforçou que o bitcoin deveria compor o porfólio de todos os investidores. Recentemente, ele também chamou a atenção para o halving, evento que corta a emissão de bitcoin pela metade agendado para abril deste ano.

"Graças a Deus comprei cedo"

“Eu sempre digo ‘ouro, prata e bitcoin’, não sei nada sobre bitcoin. Só sei que algumas pessoas muito inteligentes estão nisso e graças a Deus comprei cedo”, disse Kiyosaki no podcast.

Goyette foi mais cauteloso, argumentando que “preferia arriscar com aquilo que se provou valioso, durável, líquido e desejável por milhares de anos e deixar outras pessoas testarem o bitcoin às suas próprias custas, não às minhas.”

No entanto, Schectman acredita que não há a necessidade de escolher entre um e outro, porque “eles [metais preciosos e o bitcoin] falam a mesma língua e eu respeito que ambos estejam pressionando contra um sistema monetário estúpido, isso inspirou uma geração de jovens pessoas que acordaram para isso.”

“Acho que o problema é as pessoas pensarem que tem que ser um ou outro. Há espaço em um portfólio para ambos. Ambos estão tentando realizar a mesma coisa”, acrescentou.

O bitcoin, no entanto, já subiu mais de 550 mil vezes desde a sua criação, desbancando a performance de todos os outros investimentos. Anteriormente, Robert Kiyosaki chegou a prever que a principal criptomoeda poderia atingir US$ 1 milhão.

