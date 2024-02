ETFs de bitcoin da BlackRock e Fidelity alcançam top 10 em entradas no 1º mês de negociação

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista da BlackRock e da Fidelity fazem parte do grupo de 10 ETFs que registraram os maiores valores em aportes ao longo do mês de janeiro, totalizando cerca de US$ 4,8 bilhões.

O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock teve um fluxo líquido estimado em US$ 2,6 bilhões, alcançando o oitavo lugar, enquanto o Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC) ficou em 10º lugar, com US$ 2,2 bilhões em entradas líquidas, de acordo com um relatório divulgado em 3 de fevereiro do analista de pesquisa da Morningstar, Lan Anh Tran, usando dados aproximados dos sites das gestoras.

Mais de 3.100 ETFs eram noegociados nos Estados Unidos em 31 de dezembro de 2023, de acordo com dados da YCharts.

Os dados também mostraram que o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) registrou o segundo maior volume de saques entre todos os ETFs dos EUA em janeiro, com US$ 5,7 bilhões em saídas líquidas.

"Nunca pensei que veria esse dia", escreveu o presidente da empresa de consultoria de investimentos ETF Store, Nate Geraci, em um postagem no X compartilhando os dados.

Two spot bitcoin ETFs among top 10 of *all* ETF inflows in January... Never thought I'd see the day. via @MorningstarInc pic.twitter.com/o7L5CEu5Ef — Nate Geraci (@NateGeraci) February 3, 2024

Em um postagem adicional no X, Geraci disse que os fundos da BlackRock e da Fidelity estão em uma "clara corrida de dois cavalos" entre os nove novos fundos de bitcoin lançados em janeiro.

Ele acrescentou que o ETF conjunto da ARK Invest e da 21 Shares, juntamente com o da Bitwise – ambos com ativos sob gestão inferiores a US$ 650 milhões – estavam se estabelecendo em uma "classe média forte" e previu que atingiriam US$ 1 bilhão em ativos sob gestão em um "futuro não muito distante."

O relatório da Morningstar foi publicado quando os ETFs de bitcoin à vista dos EUA registraram seis dias consecutivos de saldo líquido positivo, totalizando quase US$ 715 milhões, a maior parte dos quais é atribuída aos fundos da BlackRock e da Fidelity, de acordo com dados publicados no X em 3 de fevereiro pela BitMEX Research.

Na semana de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, os depósitos nos nove novos fundos de bitcoin à vista superaram as saídas recorrentes do GBTC. O ETF da Grayscale registrou seu segundo dia de menores saques em 2 de fevereiro – US$ 144,6 milhões.

Bitcoin Spot ETF Flow data Up to 2nd Feb 2024 pic.twitter.com/gN2GKLedxn — BitMEX Research (@BitMEXResearch) February 3, 2024

A série de seis dias de entradas ocorreu após uma onda de saques de quatro dias entre 22 e 25 de janeiro, quando as saídas do GBTC atingiram o pico, e US$ 431,8 milhões foram retirados dos 10 ETFs no total.

O analista sênior de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, escreveu em uma postagem divulgada em 3 de fevereiro no X que era "realmente algo a ser observado": os nove ETFs barrarem o GBTC "voltando daquela queda na semana passada."

"Normalmente, há um declínio lento após um lançamento muito badalado", e as entradas líquidas nos fundos em sua terceira semana de negociação "mostram que esses ETFs têm pernas", acrescentou.

