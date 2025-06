Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz qual é o momento certo para comprar e vender bitcoin

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, voltou a recomendar o investimento em bitcoin e outros dois ativos em suas redes sociais. O escritor é um grande defensor de que haverá um grande colapso da economia global e, por isso, é preciso proteger seu patrimônio e identificar oportunidades de enriquecimento em tempos de crise.

Segundo ele, os melhores investimentos para fazer isso são o ouro, bitcoin e a prata. Kiyosaki ainda fez um comentário sobre o cenário atual para o investimento em tais ativos, revelando considerar que o momento é mais propício para a compra de prata. No entanto, ele ainda revelou quais seriam os melhores momentos para comprar e vender bitcoin.

Kiyosaki disse estar esperando o bitcoin e o ouro caírem para comprar mais. Para ele, os melhores momentos para investir nesses ativos é quando eles estão em queda:

Do your own research.

That’s what I think.

FYI: Silver is the best investment today….june 2025. Gold and Bitcoin are high and I am waiting for gold and Bitcoin to crash before I add to my position.

“Para sua informação: a prata é o melhor investimento hoje, junho de 2025. O ouro e o bitcoin estão em alta e estou esperando eles caírem antes de aumentar minha posição. É o que eu penso. Faça sua própria pesquisa. Tome cuidado”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no X.

Além disso, em outra publicação, o autor de best-seller voltou a defender o investimento em ouro, prata e bitcoin para enriquecer em momentos de crise, pois estaríamos próximos de um “colapso monetário global”. Segundo ele, após o estouro da “maior bolha de dívida da história”, seria o momento de realizar lucros com uma possível valorização destes ativos. Ainda segundo ele, o bitcoin, cotado acima de US$ 100 mil no momento, poderia valer US$ 1 milhão até 2030.

GLOBAL MONETARY COLLAPSE COMING?

Will you be richer or poorer when biggest debt bubble in history bursts.

I recommend owning gold, silver, and BITCOIN if you want to be richer when the Global Debt Bubble bursts.

BIGGEST LOSERS will be savers of fake fiat money and especially…

