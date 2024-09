Grandes investidores acumulam cripto: carteiras com mais de 100 bitcoin atingem máxima de 17 meses

O número de carteiras de bitcoin com 100 BTC ou mais acaba de atingir uma máxima de 17 meses após um aumento no acúmulo de moedas no último mês.

Dados compartilhados pela plataforma de análise de blockchain Santiment em ums postagem no X em 31 de agosto mostram que mais de 283 carteiras conseguiram ultrapassar a marca de 100 BTC em agosto.

"À medida que os preços das criptomoedas decepcionam os traders de varejo, o número de baleias de bitcoin está crescendo. Um ganho líquido de +283 carteiras com pelo menos 100 BTC surgiu em apenas 1 mês", disse a Santiment. "Baleia" é um termo utilizado no universo cripto para se referir à grandes investidores.

"Agora as 16.120 carteiras desse tipo na rede quebraram uma máxima de 17 meses."

No mesmo período, a Santiment relatou que as carteiras com pelo menos 10 BTC, conhecidas como “tubarões”, também têm aumentado suas participações.

No geral, a plataforma de análise de blockchain estima que todas essas carteiras, que variam entre 10 e 10.000 BTC, acumularam coletivamente mais de 133.000 moedas, no valor de mais de US$ 7,6 bilhões nos últimos 30 dias.

Grandes investidores acumulam mais criptomoedas enquanto traders menores saem

Adam Back, CEO da Blockstream e inventor do Hashcash, observou que desde que o preço do bitcoin caiu de mais de US$ 62.000 para cerca de US$ 58.000 em 28 de agosto, as baleias têm estado em uma maratona de compras.

"Baleias voltaram a comprar 450 BTC/dia, a cada minuto, durante todo o dia, desde a queda em 28. Igual ao Bitcoin minerado por dia. Vá em frente e venda suas moedas baratas", disse ele.

A Santiment atribui esse aumento na atividade das baleias aos "traders menores" que "continuam impacientemente a se desfazer de suas participações para elas".

O analista de criptomoedas e colaborador da CryptoQuant, Axel Adler Jr, especulou em uma postagem no X em 1º de setembro que os traders menores podem estar sentindo a pressão para vender à medida que o preço cai abaixo do seu ponto de entrada.

"No mercado de alta atual, a métrica não caiu abaixo de 17%, e a figura atual é de -8%. Se continuar a cair, o número de pessoas dispostas a vender moedas com prejuízo pode dobrar", disse ele.

O Índice de Medo e Ganância em Criptomoedas, que mede o sentimento do mercado de criptomoedas, estava firmemente na faixa de "Medo" em 26 no momento que este artigo foi escrito em 2 de setembro. Ao longo de agosto, o índice mostrou mais dias de medo do que de ganância, com uma classificação média de 37.

Apesar disso, o fundador da Bitgrow Lab, Vivek Sen, sugere que o aumento da atividade das baleias pode ser um sinal positivo para o mercado.

Ele diz que, historicamente, a compra significativa por baleias muitas vezes precedeu novas máximas históricas para o bitcoin.

“A última vez que as baleias compraram muito, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica”, disse Sen.

