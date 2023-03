Aumento nos juros dos EUA vem dentro do esperado e bitcoin cai 4% em 1 hora

Nesta quarta-feira, 22, o Federal Reserve determinou o novo aumento na taxa de juro dos Estados Unidos. O banco central americano anunciou nesta tarde o aumento de 0,25%. Apesar de estar dentro do esperado por especialistas, a decisão refletiu negativamente no preço do bitcoin, que caiu cerca de 4% em 1 hora, segundo dados do CoinGecko.

Cotado a US$ 27.755 no momento, o bitcoin cai 3,8% na última hora com o anúncio do aumento na taxa de juro e o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Fed.

No entanto, o movimento de queda do bitcoin foi visto como “volatilidade irracional de curto prazo” por Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move.

Aumento nos juros

Os aumentos agressivos na taxa de juro pelo Fed estiveram entre os principais catalisadores das quedas de 2022. Com a crise bancária atual nos Estados Unidos, é provável que o mesmo cenário não se reproduza em 2023, ainda que o banco central americano tenha desafios em conter a inflação no país.

“Se espera apenas mais um aumento dos juros, ou seja, o mercado de renda variável tem mais uma vez uma previsibilidade, se o cenário não piorar, este pode ser o fundo. Os mercados de renda variável podem ter uma nova fase de alta, vejo que é um excelente momento para aportes visando os próximos dois três anos”, pontuou Tasso Lago.

O especialista acredita que o Fed “não pode agressivar tanto na política de juros” e enxergou o pronunciamento de Jerome Powell como “positivo”, classificando o momento como uma “oportunidade gigante” para o investimento nas principais criptomoedas, como o bitcoin.

A expectativa para as próximas “superquartas” é que o Federal Reserve realize apenas mais um aumento na taxa de juro, mas o cenário ainda é incerto.

“Há um processo de desinflação em curso. Mas ainda é preocupante, pois ainda não dá sinais claros de convergência para a meta de longa prazo, o que dificulta o trabalho do Fed”, disse Gustado Sung, economista-chefe da Suno Research.

