B3 cresce no mercado à vista e criptoativos, mas enfrenta quedas em outras áreas em maio

A B3 (B3SA3) registrou um aumento de 9,5% no volume financeiro médio diário no mercado à vista em maio de 2025, somando R$ 26,1 bilhões.

Porém, o mercado de opções e o mercado à termo e futuro de ações apresentaram quedas no volume em comparação ao mesmo período do ano passado, refletindo um cenário misto para o segmento de renda variável.

Os dados operacionais divulgados nesta quinta-feira, 12, indicam que o volume médio diário de derivativos caiu 8% em maio de 2025, totalizando 9.276 mil contratos. Dentro deste universo, o segmento de criptoativos se destacou, registrando um crescimento de 677,3%. Por outro lado, os derivativos de taxas de juros teve uma queda de 7,6%.

A capitalização de mercado das ações na B3 teve um leve crescimento de 1,4%, alcançando R$ 4,52 bilhões, reforçando o bom desempenho do mercado à vista. No entanto, o setor de renda fixa apresentou um crescimento mais robusto. As novas emissões de títulos de renda fixa aumentaram 12,3%, totalizando R$ 1,69 bilhões, enquanto o estoque de títulos subiu 22,3%, alcançando R$ 8,11 bilhões.

No Tesouro Direto, o número de investidores cresceu 15,1%, com o estoque de títulos chegando a R$ 165 bilhões, um aumento de 22,7%. Este movimento sinaliza maior participação de investidores no segmento de renda fixa, com destaque para os produtos mais acessíveis ao investidor pessoa física.

O volume de contratos em aberto para empréstimo de ativos também seguiu em alta, com um crescimento de 20,3%, totalizando R$ 159 bilhões. A taxa média doador, por sua vez, teve um aumento considerável, passando de 1,061% para 1,718%.

O número de contas na depositária da B3 registrou um aumento de 2,8%, somando 6.127.938, refletindo a contínua adesão de investidores ao mercado. O número de investidores individuais também cresceu 4,3%, acompanhando essa tendência de aumento da participação local.

No entanto, o número de empresas listadas na B3 caiu 4,8%, totalizando 421, o que indica um movimento de deslistagem ou migração para outras bolsas. Por outro lado, a utilização do balcão de negociações cresceu 4,7%, com 22.348 participantes registrados.

Por fim, o estoque de fundos de investimento também apresentou um bom desempenho, com um crescimento de 11,9%, alcançando R$ 4,7 bilhões, refletindo o aumento do interesse em produtos de investimento mais diversificados.