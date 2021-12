Plataforma de carteiras cripto capta R$ 200 mi em rodada de investimento

A Stacked, plataforma de investimento cripto, arrecadou 35 milhões de dólares em uma rodada de investimento liderada pela Alameda Research e a Mirana Ventures.

A startup vai usar o capital para mais que dobrar sua equipe de 40 pessoas, bem como lançar seus portfólios de criptoativos ajustados ao risco para investidores não credenciados no início do próximo ano.

A rodada de investimento também incluiu o braço de venture capital da Fidelity International, a DRW Venture Capital, Alumni Ventures e Jump Capital.

Usando a plataforma Stacked, os clientes podem acessar pacotes pré-prontos de investimentos, como fundos de hedge, índices e gestoras de ativos e obter conselhos de investimento com base em seus objetivos financeiros. A Stacked está registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para operar como assessora de investimentos registrada.

“Há uma tonelada de ferramentas muito legais por aí que você pode usar em todos os tipos de plataformas boas. Mas a realidade é que 95% dessas coisas, incluindo apenas as corretoras de criptomoedas mais básicas, ainda são muito complicadas para as pessoas comuns. Porque, embora elas tornem a compra de criptomoedas fácil, ainda há o elefante na sala de, ‘Bem, que criptomoeda eu compro?’”, disse o fundador e CEO da Stacked, Joel Birch, em uma entrevista.

Lançada em 2020, a Stacked declarou que agora tem mais de 100 milhões de dólares em fundos de usuário conectados ao seu gerenciador de portfólio inteligente. Sua meta é aumentar os ativos sob gestão para mais de 1 bilhão de dólares em 2022. A Stacked atualmente é baseada na web, mas planeja se tornar totalmente habilitada a dispositivos móveis nos próximos seis meses.

Cerca de um terço do valor angariado na rodada de investimento irá para o aumento do quadro de funcionários da empresa para mais de 100, com um foco particular no âmbito da liderança estratégica, afirma Birch.

“Mas também pretendemos fazer uma grande jogada de aquisição de usuários. Vamos alocar muito dinheiro para marketing. E também faremos alguns investimentos pesados no âmbito da tecnologia blockchain”, disse Birch.

Os produtos de investimento que facilitam a alocação de patrimônio em criptoativos estão em alta. Em agosto, a plataforma de investimento Titan lançou uma cesta de investimento em cripto gerenciada ativamente contendo várias criptomoedas.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

