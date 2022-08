'As pessoas ainda subestimam as vantagens dos pagamentos com criptomoedas', diz Vitalik Buterin

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, sugere que a superioridade da criptomoeda para pagamentos é muitas vezes “subestimada” em comparação com as moedas fiduciárias, apontando a conveniência de pagamentos internacionais e pagamentos a instituições de caridade como exemplos-chave.

Buterin fez os comentários em um tópico do Twitter na quarta-feira, 24, explicando que não é apenas a resistência à censura, mas também a conveniência que torna as criptomoedas “superiores” quando se trata de negócios internacionais, filantropia e até pagamentos dentro dos países.

People continue to underrate how often cryptocurrency payments are superior not even because of censorship resistance but just because they're so much more convenient. Big boost to international business and charity, and sometimes even payments within countries. — vitalik.eth (@VitalikButerin) August 24, 2022

"As pessoas continuam subestimando a frequência com que os pagamentos de criptomoedas são superiores, não só por conta da resistência à censura, mas apenas porque são muito mais convenientes. [Eles representam um] grande impulso para negócios internacionais e caridade, e às vezes até pagamentos dentro de países", comentou Vitalik Buterin em sua conta oficial no Twitter.

A adoção de criptomoedas em pagamentos vem crescendo globalmente. Um relatório da plataforma de dados PYMNTS intitulado “Pagando com criptomoeda” em julho descobriu que, entre as empresas pesquisadas com renda anual superior a US$ 1 bilhão, 85% disseram que estão adotando pagamentos com criptomoedas para encontrar e conquistar novos clientes.

A disponibilidade de cartões de débito cripto também vem crescendo rapidamente, com a Binance recentemente fazendo uma parceria com a Mastercard para anunciar um cartão pré-pago para argentinos. Muitos desses cartões, como o da Wirex, até recompensam os usuários com cashback cripto por pagar com o cartão e facilitam o gasto de várias criptomoedas importantes e moedas fiduciárias, bem como a retirada de dinheiro em caixas eletrônicos.

Conforme apontado por Vitalik, as criptomoedas também são particularmente úteis ao transferir dinheiro internacionalmente e para doações de caridade. Tradicionalmente, quando feitos usando moeda fiduciária, os pagamentos internacionais podem levar muito tempo para serem processados ​​e resultam em altas taxas.

A guerra na Ucrânia é um grande exemplo de sua utilidade nesse sentido, com o vice-primeiro-ministro Mykhailo Fedorov twittando em 18 de agosto que US$ 54 milhões foram arrecadados apenas pelo grupo ativista e sem fins lucrativos Aid For Ukraine.

No entanto, nem todos têm sido tão otimistas quanto ao uso de criptomoedas como meio de pagamento, com objeções comuns, incluindo volatilidade de preços, facilidade de uso e risco regulatório, bem como altas taxas de transação e longos tempos de processamento para certas criptomoedas, como bitcoin e ether.

Embora possa variar, o blockchain do bitcoin lida com aproximadamente cinco transações por segundo (TPS) e taxas médias de US$ 0,819 na quarta-feira, enquanto o ether está atualmente lidando com cerca de 29,3 TPS com taxas médias de US$ 1,57. A Visa, por outro lado, afirma ser capaz de lidar com 24.000 transações por segundo e cobra entre 1,4 e 2,5% por transação.

O desenvolvimento da Lightning Network, uma solução de camada 2 construída em cima do blockchain do Bitcoin, pode ser uma solução para o TPS atrasado do Bitcoin, enquanto a Rede Ethereum procura a tecnologia de roll-up de camada 2, como zk-Rollups para reduzir muito as taxas e os tempos de processamento.

Stablecoins, criptomoedas projetadas para serem atreladas a outro ativo (como o dólar dos Estados Unidos), também se tornaram um meio de troca popular, principalmente em economias emergentes.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok