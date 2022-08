Outras cinco criptomoedas podem disparar após atualização da Ethereum: descubra quais

Agendada oficialmente para começar no dia 6 de setembro, a “The Merge” será uma das mais importantes atualizações da Ethereum. Ao modificar o mecanismo utilizado pela rede para validar suas transações, a Ethereum pode economizar até 99% de energia elétrica e atrair cada vez mais investidores para o ether, sua criptomoeda nativa.

Apesar das expectativas para a valorização do ether pós “The Merge” serem grandes, outras cinco criptomoedas podem pegar carona com a atualização. Isso porque a atualização afetará todo o ecossistema da Ethereum e diversas áreas de atuação, como staking, construtores de blocos, redes de segunda camada, NFTs, entre outros.

Protocolos de staking: Lido Finance

Após a atualização, o lucro para staking de ether deve aumentar significativamente, conforme esperam especialistas. O staking é um processo onde um investidor pode bloquear a movimentação de parte de seu patrimônio em criptomoedas a fim de receber uma recompensa por isso.

Em redes que funcionam pela prova de participação (PoS) como a Ethereum irá se tornar, o staking também é a forma como os validadores da rede são selecionados. O rendimento atual consiste apenas em recompensas em bloco distribuídas pelo protocolo Ethereum.

No entanto, uma vez que a rede Ethereum realizar a fusão entre sua rede principal e a Beacon Chain, que já opera em prova de participação (PoS) desde 2020, todas as transações serão processadas por validadores selecionados a partir da quantidade de ether em staking. Dessa forma, todo as recompensas que atualmente são enviadas aos mineradores serão distribuídas aos validadores, aumentando os rendimentos de staking.

A Lido Finance pode se beneficiar disso, já que permite que seus usuários realizem o staking de liquidez. Essa modalidade de staking oferece a vantagem de manter a liquidez de seu patrimônio em staking. Ao bloquear a movimentação de seu ether na Lido Finance, o investidor recebe o mesmo valor em tokens stETH que podem movimentar enquanto mantém o rendimento de cerca de 4% ao ano.

De acordo com um relatório da CoinShares, o rendimento do staking de ether pode pelo menos dobrar após a “The Merge”, já que a demanda pelo serviço deve aumentar consideravelmente após a rede adotar o método como uma forma de selecionar seus validadores.

Como a única maneira de obter exposição ao Lido é por meio de seu token de governança LDO, muitos investidores o compraram como uma aposta no sucesso da atualização. Apesar disso, a Lido Finance não é o único protocolo que pode se beneficiar. Rocket Pool e Stakewise são outros exemplos que podem se beneficiar da “The Merge” pelas mesmas razões.

Manifold Finance

O Manifold Finance é um protocolo que desenvolve uma infraestrutura que será essencial para a Ethereum após a atualização.

Atualmente, os mineradores da Ethereum são responsáveis por compilar as transações que validam em blocos. Depois disso, eles utilizam o poder computacional para realizar a mineração.

No entanto, após a “The Merge”, entidades separadas poderão compilar transações em blocos e validá-las, abrindo espaço para as “construtoras de blocos”, como a Manifold Finance. Elas ajudam os validadores a encontrar os blocos mais ideais para validar, e ambas as partes lucram com a interação.

A Manifold obtém receita ao oferecer seus serviços, que são distribuídos para aqueles que realizam o staking do token FOLD do protocolo. Se a atualização da Ethereum for bem-sucedida, a receita de staking da Manifold deve aumentar à medida que mais construtores e validadores de blocos aproveitam as ferramentas do protocolo.

Redes de segunda camada: Optmism

A Optimism é uma rede se segunda camada da Ethereum, e possui o seu próprio token no mercado de criptomoedas, o OP, que pode valorizar a partir da “The Merge”.

As redes de segunda camada como a Optimism dependem da rede principal da Ethereum para segurança e validação, fatores que a “The Merge” pode melhorar em diversos sentidos. Por exemplo, a adoção da prova de participação deve melhorar a segurança da rede principal e, consequentemente, a segurança das redes de segunda camada.

Além disso, a Ethereum possui uma proposta de melhoria que trará um benefício ainda mais específico para as redes de segunda camada. A EIP-4488 prevê a redução de um custo importante para estas redes, o da publicação de dados na rede principal.

Atualmente, as redes de segunda camada como a Optimism, criam “lotes” de transações, que são enviados para a rede principal da Ethereum junto com vários dados para validação. A proposta da EIP-4488 busca reduzir o custo de publicação desses dados na rede principal, tornando as transações mais baratas nas redes de segunda camada.

Se a atualização for bem-sucedida e a EIP-4488 for implementada, as taxas de transação nas redes de segunda camada poderão diminuir em cinco vezes, de acordo com especialistas. Isso pode tornar as redes de segunda camada ainda mais atraentes para investidores, impulsionando o uso e a demanda por tokens como OP.

NFTs da rede Ethereum

Os NFTs ganharam destaque mundial nos últimos anos, conquistando celebridades e grandes empresas. A maioria das coleções mais valiosas do mundo estão na rede Ethereum, como a Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks, por exemplo.

Caso o ether valorize com a “The Merge”, graças aos rendimentos de staking e uma queda considerável em sua emissão, o preço dos NFTs da rede Ethereum também podem aumentar. Dessa forma, eles podem ser vistos como um investimento alavancado no próprio ether.

No entanto, nem toda e qualquer coleção de NFTs da Ethereum se beneficiará desses efeitos. Antes de investir, é preciso pesquisar sobre o histórico dos projetos e sua confiabilidade.

Eden Network

A Eden Network é um protocolo de proteção de valor máximo extraível (MEV) com laços estreitos com muitos players importantes para o sistema de validação de transações da rede Ethereum atualmente, trabalhando de forma direta com mineradores.

Quando a Ethereum fizer a transição para a prova de participação e abandonar a mineração, a funcionalidade principal da Eden Network desaparecerá. Mas este não é motivo para preocupações, pois o protocolo se preparou para dinamizar seus serviços pós “The Merge”.

Após a atualização, a Eden Network trabalhará com outros protocolos, como o próprio Manifold Finance, para aumentar a eficiência da produção de blocos na rede, garantindo que as transações de seus usuários estejam protegidas do MEV.

Além disso, a Eden está desenvolvendo um novo produto para maximizar o rendimento do staking de liquidez. Se tudo der certo com a “The Merge”, a Eden planeja implantar sua arquitetura de geração de rendimento no Ethereum, trabalhando com plataformas populares de staking de liquidez, como a Lido e Rocket Pool. Isso pode aumentar o uso da Eden Network.

