'As criptomoedas estão ajudando a Ucrânia na guerra', diz vice-ministro

Alex Bornyakov, o vice-ministro da Transformação Digital da Ucrânia, revelou nesta quarta-feira, 9, que os criptoativos estão apresentando benefícios à Ucrânia após a invasão da Rússia.

Durante uma chamada no Zoom intitulada “Collective [i] Forecast”, Bornyakov admitiu que não acredita que as doações de criptomoedas estejam desempenhando um “papel importante” na economia do país, mas destacou a sua notoriedade na eficiência das transações, considerando o cenário de guerra em que a Ucrânia se encontra, segundo o Decrypt.

“Em uma situação como essa em que o banco nacional não está realmente operando, as criptomoedas estão ajudando a realizar transferências rápidas, para fazer isso muito rápido, e obter resultados quase imediatamente”, disse o vice-ministro.

O país já se demonstrava aberto à tecnologia blockchain antes da guerra, e foi classificado em 4º lugar no índice de adoção às criptomoedas da Chainalysis, processando mais transações em cripto do que na moeda local, a grívnia, segundo o The New York Times. “Temos uma das maiores e mais fortes comunidades de blockchain do mundo”, afirmou Alex Bornyakov.

Apesar de admitir não ter “ouvido nada” do presidente Zelensky sobre o papel das criptomoedas na guerra contra a Rússia, o vice-ministro afirma que “ele nos apoiou totalmente com nossas iniciativas de legislação sobre criptomoedas”, e “também compartilha nossa visão de que isso pode ser um avanço do ponto de vista econômico para a Ucrânia.”

Dois dias após o início dos ataques russos, o governo da Ucrânia publicou endereços de carteiras digitais das redes Bitcoin e Ethereum para o recebimento de doações em criptomoedas. De acordo com Alex Bornyakov, o valor já soma quase US$ 100 milhões.

Enquanto isso, a Rússia luta para resistir às sanções econômicas, ao passo que elas aumentam cada vez mais. A Comissão Europeia confirmou nesta quarta-feira, 9, que pretende incluir em suas sanções um detalhamento para os criptoativos, que serão classificados como “títulos transferíveis”, segundo um comunicado em seu site.

