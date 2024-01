Aprovação de ETF estava precificada, mas pode levar bitcoin para US$70 mil em 2024, diz especialista

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) finalmente aprovou os aguardados ETFs de bitcoin à vista no país nesta quarta-feira, 10. No entanto, a medida não afetou significativamente o preço da maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 46.474, com alta de apenas 1,37% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

A notícia de aprovação dos ETFs “já estava precificada”, segundo analistas. Além disso, a publicação de uma notícia falsa no perfil oficial da SEC no X (antigo Twitter) na última terça-feira, 9, acabou afetando o mercado. A publicação foi feita por um hacker, que teve acesso à conta por meio do golpe conhecido como “SIM Swap”.

“Todos os ETFs foram aprovados e o mercado em si não reagiu com volatilidade. O mercado estava precificado. Por hora nada de positivo no curto prazo, uma vez que o ETF é um instrumento que possibilita a entrada de novos capitais, novo dinheiro comprando bitcoin”, disse Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move.

“Então, a pressão positiva do ETF tende a levar o bitcoin para novas máximas, acima dos US$ 70 mil ao longo de 2024. Era o que eu já esperava, o mercado já tinha precificado a aprovação, porque tinha 90% de chance disso acontecer e com isso não tivemos uma grande volatilidade no dia de hoje”, acrescentou.

Ethereum dispara

Por outro lado o ether, a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, teve alta expressiva nesta quarta-feira, 10.

A criptomoeda nativa da rede Ethereum é cotada a US$ 2.541 no momento, com alta de 7,9% nas últimas 24 horas. Apesar de ainda não terem sido aprovados, ETFs de ether à vista estão na fila de análise da SEC.

“Um potencial motivo para esse movimento é que, conforme o mercado percebe que a narrativa por trás da aprovação dos ETFs de BTC se aproxima da sua conclusão, resta a narrativa da potencial aprovação de ETFs de ETH à vista, fazendo com que os investidores voltem os olhos para o ether", explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, o ether terá uma narrativa importante nos próximos meses.

“O ETH/BTC fez um possível pivô de alta, sinalizando que o ether e sua cesta de betas, como LDO, ARB e OP, podem ficar mais leves a partir de agora, principalmente com a aproximação da testnet para a atualização Dencun e, com um possível novo movimento especulativo em torno de um ETF de ether à vista”, disse Josa à EXAME.

