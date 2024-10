Revolução silenciosa? Mais chefes financeiros estão se tornando CEOs – e o motivo vai te surpreender

Uma transformação silenciosa pode estar acontecendo no mundo corporativo. Por muito tempo, o cargo de CEO foi atribuído apenas aos líderes com visão de negócios ampla e capazes de inspirar equipes inteiras. Mas algo mudou.

Os CFOs – tradicionalmente vistos só como “guardiões das finanças” – estão saindo das sombras dos números, assumindo o comando das corporações e redefinindo o perfil da liderança executiva nas maiores empresas do mundo.

Em 2023, o número de chefes financeiros que ascendeu ao cargo mais alto nas empresas foi recorde nos Estados Unidos. Um estudo divulgado pela agência de notícias Bloomberg mostrou que essa promoção de CFO para CEO aconteceu em 8,4% das maiores empresas americanas. Isso representa um aumento de 5,8% em relação à década passada e o melhor resultado da série histórica.

O novo perfil de líderes

Nos bastidores dessa tendência, há uma transformação na maneira como as empresas encaram os desafios do mercado. O CFO, que antes tinha a função principal de manter o equilíbrio financeiro e controlar custos, agora é visto como um estrategista capaz de guiar decisões que vão além do orçamento.

Em um ambiente cada vez mais volátil e competitivo, CEOs com experiência em finanças estão em alta demanda. Eles não apenas dominam a análise de riscos, mas também são capazes de enxergar oportunidades escondidas e ajustar a rota para maximizar o crescimento mesmo em tempos difíceis.

Mas isso não está restrito a alta gestão. Para especialistas, não importa o nível do cargo: profissionais com habilidades financeiras serão sempre mais requisitados e prioridade na hora de uma contratação ou promoção.

Dominar as finanças é diferencial em todos os cargos

Mesmo em funções que não possuem a palavra "executivo" no título, é esperado que os colaboradores demonstrem competências que vão além das habilidades técnicas tradicionais e que assumam um papel mais estratégico.

Veja, abaixo, exemplos práticos.

Marketing: Um analista de marketing que antes se concentrava apenas na execução de campanhas agora é incentivado a entender a rentabilidade das ações, calcular ROI (retorno sobre investimento) e propor inovações baseadas em comportamento do consumidor e tendências do mercado.

RH: Em vez de focar apenas em tarefas administrativas, profissionais de RH estão assumindo papeis mais estratégicos, trabalhando com o desenvolvimento de cultura organizacional, programas de diversidade e inclusão, além de iniciativas de desenvolvimento de liderança.

TI: Engenheiros de software e profissionais de TI precisam não apenas desenvolver e implementar soluções, mas também contribuir para a visão de transformação digital da empresa, garantindo que as tecnologias adotadas estejam alinhadas às metas financeiras de negócios.

