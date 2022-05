Após construir prédio no metaverso, Housi vai lançar NFTs com festa e DJs

A Housi vai lançar seus próprios NFTs em grande estilo. A startup de aluguel por assinatura realizará uma festa no metaverso com DJs badalados, que já tocaram em festivais como Lollapalooza e Tomorrowland Brasil.

Com um grande histórico de ações envolvendo a tecnologia blockchain, que vão desde a criação de um token que dá cashback na compra de imóveis, até a construção de seu próprio prédio no metaverso, a empresa agora quer mostrar como será a experiência de moradia no futuro.

Para isso, fará o lançamento de sua coleção de NFTs, desenvolvida em parceria com o artista Beto Gatti.

“A Web 3.0 proporciona experiências inovadoras para os consumidores e novas oportunidades para as empresas”, justificou o CEO da Housi, Alexandre Frankel.

O evento ocorrerá simultaneamente no metaverso e na unidade física da Housi na Rua Oscar Freire, 585, em São Paulo, no dia 2 de junho. Enquanto na unidade física, a festa terá início às 19 horas, no metaverso, ela começa às 21 horas.

Para encontrar o endereço da Housi no metaverso basta seguir as coordenadas “-70, 42” na plataforma Decentraland, uma das maiores da atualidade. Além da Housi, estão instalados em Decentraland grandes empresas e marcas, como o banco JPMorgan, Samsung, Dolce & Gabanna e Forever 21. Por lá, também foi realizado o primeiro Fashion Week do metaverso.

Na experiência física, o local será revestido de telas de LED que irão teletransportar o visitante para Decentraland. O evento no metaverso será marcado pela presença de influenciadores digitais, celebridades e contará ainda com a dupla de DJs Dubdogz, famosos por terem marcado presença em grandes festivais de música.

Para entrar no metaverso, os visitantes poderão criar seus próprios avatares antecipadamente, por meio da página oficial da plataforma. Com os avatares prontos, é possível visitar o prédio da Housi no metaverso, comprar NFTs e concorrer a um sorteio.

O prêmio é um NFT exclusivo da Housi e, para participar, basta fazer uma captura de tela no rooftop da Housi curtindo a setlist dos DJs, compartilhar no story do Instagram e marcar a conta da @housioficial. Os NFTs também estarão expostos na unidade da Housi na Rua Oscar Freire, em São Paulo.

Anna Gamer, pseudônimo de um avatar que vive no metaverso Decentraland, estará presente no evento digital da Housi e comentou os benefícios da plataforma. “Acredito que o metaverso é uma extensão de nossa realidade e em curto prazo, poderemos fazer tudo por aqui. Como a internet, o metaverso traz facilidade para a nossa rotina e conecta mais as pessoas”, disse.

A proposta da startup, que pretende mudar a forma como apartamentos são alugados no Brasil, parece se conectar muito com a ideia de metaverso e tecnologia. De acordo com a empresa, todo o processo de alugar um imóvel com a Housi é feito de forma digital e pode levar menos de um minuto.

Depois de se mudar, o morador tem acesso à uma série de serviços em uma única assinatura: aluguel, mobília, água, luz, internet, Netflix e o Housi App Space, que reúne uma série de aplicativos em um só lugar. Magazine Luiza, Omo e Rappi são alguns dos parceiros da Housi.

“No mundo atual, quem tem tempo, tem tudo. O conceito de pagar uma assinatura para ter uma casa onde você esteja, com tudo dentro, incluindo serviços terceiros, como locomoção e TV por assinatura, é o sinônimo de praticidade”, comentou Anna Gamer, acrescentando que “Metaverso é praticidade, através dele compramos, vemos filmes em cinema, shows, festas, jogamos, é uma infinidade de possibilidades que temos à nossa disposição”.

Alexandre Frankel, o CEO da Housi, também explicou a ideia por trás do projeto: “A ideia é mostrar a Housi do Futuro. E que as pessoas poderão morar de Housi e experienciar a vida no universo paralelo”.

