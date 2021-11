Análise: bitcoin e ether devem seguir em alta e podem buscar novas máximas

Por Lucas Costa*

O bitcoin subiu aproximadamente 3,15% na semana passada e inicia um movimento rumo ao teste do seu topo histórico. O mercado segue otimista, lembrando que estatisticamente o mês de novembro é considerado o melhor para o criptoativo, com performance negativa apenas em 2018 e 2019. A primeira imagem mostra que existe um aumento recente na dominância do bitcoin em relação às outras criptomoedas, que se encontra em 43,65%, demonstrando retomada dos investidores ao principal criptoativo.

O gráfico diário mostra uma retomada da pressão compradora nessa segunda-feira, 8, após um enfraquecimento do movimento recente. O preço nesse momento começa a se distanciar da média móvel de 21 períodos, indicando aceleração de tendência. A pernada de alta formada entre 21 de setembro e 20 de outubro (seta azul) pode ser usada como referência para traçarmos as retrações e projeções de Fibonacci, que são níveis de preço que atuam como suporte baseado em proporções de Fibonacci. Dito isso, os principais suportes se mantêm nas retrações de 38,2% em US$56.532 e 61,8% em US$50.065, e o rompimento do topo histórico em US$66.999 tem alvos em US$78.345 (141,4% de Fibonacci) e US$83.930 (161,8% de Fibonacci).

A expectativa é de continuidade da tendência de alta e teste do topo histórico ainda nesta segunda-feira, 8, o que é reforçado por um aumento expressivo de volume. O cenário de falha de rompimento, ainda que improvável, pode fazer com que o criptoativo se mantenha consolidado essa semana.

Ethereum (ETH/BTC)

O ether subiu aproximadamente 4,20% na semana passada (com alta estável) e é negociado a 0,07210BTC, seguindo lateralizado no médio prazo, mas já com tendência de alta no curto prazo. O preço se afasta da média móvel de 21 períodos (azul), que está com inclinação ascendente e demonstra apetite comprador no criptoativo. No gráfico diário, observamos que o preço fez o rompimento de uma linha de tendência de baixa (linha preta), ativando um padrão de reversão de baixa para alta. A expectativa para os próximos dias é de novas pernadas de alta, com principal resistência no topo dos 0,07950BTC.

Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube