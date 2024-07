Ainda é o momento de comprar bitcoin? Especialista do BTG responde e diz no que ficar de olho

Nesta terça-feira, 2, o bitcoin amanheceu em recuo da recente recuperação de preço dos últimos dias. Movimentando cerca de US$ 53,5 bilhões nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas aguarda pelos próximos dados macroeconômicos dos EUA que serão divulgados ainda esta semana.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.914, com recuo de 1,3% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, no entanto, a principal criptomoeda subiu modestos 0,4%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já desde o início do ano, o bitcoin ainda acumula alta de cerca de 46%.

Ainda é o momento de comprar bitcoin?

Em momentos de correção, muitos especialistas recomendam a compra do ativo, pois classificam a queda como uma oportunidade de pagar barato pela criptomoeda. No entanto, o cenário atual para o bitcoin se divide entre oportunidades para os investidores de longo e de curto prazo, de acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual.

“Quando a gente olha para o bitcoin, eu acho importante esse fechamento de junho, não só pelo fechamento mensal, que é bem importante para o ativo em uma perspectiva mais técnica, mas também é o fechamento do semestre. Então o bitcoin deu uma recuperada e a minha visão nesse momento é que temos US$ 64.500 e US$ 65 mil fazendo uma boa pressão no mercado", disse ele no Morning Call Crypto, programa semanal da Mynt, plataforma cripto do BTG, disponível na íntegra no YouTube.

"Para longo prazo, ainda acho o preço atual um bom preço de compra, mas no curto prazo, talvez valha a pena esperar um pouco mais”, acrescentou.

No que ficar de olho

“Para essa semana hoje a gente tem o Jerome Powell discursando mais uma vez. As coisas estão sendo direcionadas para um viés mais dovish nos próximos meses. Essa semana temos dados importantes. Na quarta-feira, 3, temos o PMI de serviços, a divulgação das minutas da última reunião do FOMC que vale a pena acompanhar. Na sexta-feira, 5, o payroll vai ser divulgado, que é um número mega importante e que deve ditar a política monetária dos Estados Unidos”, concluiu Lucas Josa.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok