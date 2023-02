74% dos compradores adquiriram NFTs por status, aponta pesquisa

De acordo com a plataforma de metaverso Metajuice, quase três em cada quatro dos colecionadores de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) em sua plataforma compram os criptoativos colecionáveis por status, singularidade e estética. Embora as vendas atuais desses tokens não sejam tão altas quanto no pico de 2021, o mercado ainda se mantém, com os usuários apresentando diferentes motivos para comprá-los.

A Metajuice destacou que sua equipe entrevistou mais de 6 mil usuários de NFTs para descobrir as motivações por trás das compras desses criptoativos. Os resultados da pesquisa mostraram que, entre as razões apresentadas pelos pesquisadores, destacar-se e usar os tokens como avatar foram os principais motivos para as compras.

Além disso, 74% dos entrevistados destacaram que têm interesse em NFTs pelo status que eles dão. Por outro lado, 13% dos participantes da pesquisa disseram que estão comprando os tokens para revendê-los no futuro. Um participante da pesquisa com o nome de usuário “Flexfactor” disse que a singularidade e o destaque são motivos para participar.

“Gosto do fato de que é menos provável encontrar pessoas com os mesmos itens que eu. Eu gosto de ser único e me destacar. Com um NFT, quando vejo outra pessoa com ele, parece solidariedade", comentou o colecionador entrevistado para a pesquisa.

John Burris, presidente da Metajuice, disse que possuir NFTs para exibir seus itens digitais agrega valor. Segundo ele, isso constrói uma “noção comunitária de tendências lideradas por status” no metaverso. "As pessoas querem possuir os direitos de itens que aumentam seu status percebido, e como eles aparecem no metaverso como NFTs é uma parte fundamental disso”, acrescentou.

O CEO e cofundador da Real Vision Raoul Pal também expressou recentemente sua crença de que os NFTs terão um desempenho semelhante às propriedades de alto padrão nos ciclos de expansão do mercado. Em 21 de fevereiro, Pal explicou em um vídeo do YouTube que possuir grandes coleções como CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club já se tornou um símbolo de status no espaço cripto. O executivo comparou isso a possuir carros e casas de luxo.

