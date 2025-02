Embraer anuncia venda de 15 aviões para companhia aérea do Japão

A ANA Holdings Inc., controladora da All Nippon Airways, encomendou 15 jatos E190-E2 da Embraer, com opção para mais cinco unidades. A aquisição faz parte do plano de renovação de frota da companhia aérea japonesa, que busca aumentar a eficiência operacional e aprimorar a conectividade no país. As primeiras entregas estão previstas para 2028.

O valor do acordo não foi divulgado, mas os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) espera poucos descontos em relação à tabela de preços. A estimativa feita pelo banco é um valor total do pedido de aproximadamente US$ 650 milhões (considerando os 15 pedidos firmes). "Esse volume significativo de E2s é um fator de redução de riscos para a Embraer, ajudando no caminho para retomar sua meta de produção de 100 aeronaves por ano."

O E190-E2 será o primeiro jato de nova geração da Embraer a operar no Japão. Segundo a fabricante brasileira, a aeronave se destaca pelo menor consumo de combustível e pela cabine mais silenciosa, com configuração 2x2, sem assentos do meio.

"Estamos honrados com a seleção do E190-E2 para a frota da ANA", afirmou Martyn Holmes, diretor comercial da Embraer Aviação Comercial. "O jato complementa perfeitamente a frota de narrowbodies maiores da companhia e oferecerá excelente conforto aos passageiros."

Eficiência e sustentabilidade

A família E2 da Embraer é projetada para maior eficiência ambiental. O E190-E2 apresenta redução de 25% no consumo de combustível e nas emissões de carbono em comparação com a geração anterior de E-Jets. Além disso, é certificado para operar com misturas de até 50% de combustível sustentável de aviação (SAF), com testes já realizados utilizando 100% de SAF.

Os E-Jets da Embraer operam no Japão desde 2009 e contam com suporte local da fabricante. Atualmente, mais de 80 companhias aéreas em 50 países utilizam aeronaves da família E-Jet, com mais de 1.800 unidades entregues globalmente.