6 ferramentas indispensáveis para investir em criptomoedas com confiança

O tão esperado corte de juros da economia americana veio. A redução da taxa em 0,50% superou a expectativa do mercado e pode ser uma virada de chave para os investidores à espera de uma alta mais consistente na criptoesfera.

A decisão do Fed abre a janela para um novo ciclo na política monetária. Jerome Powell, presidente da entidade, disse que a economia dos EUA está “em boa forma”, crescendo em ritmo sólido e a inflação está caindo.

E o que isso significa? Que o discurso pode resgatar a confiança que médios e grandes investidores precisavam para entrar de cabeça na criptoesfera.

Após o anúncio, o Índice de Medo (Fear) e Ganância Cripto (Greed), medida de sentimento do mercado, deixou a zona de medo, dominante praticamente desde o final de agosto.

Outro dado interessante a se observar nessa semana foi o Fluxo Líquido Total de ETFs de Bitcoin à Vista.

Com a expectativa do corte dos juros, o indicador vinha apresentando dias positivos, com destaque para o último dia 13, quando os fundos registraram um fluxo de US$ 263 milhões. Logo após o anúncio do Fed, o mercado reagiu bem e, na quinta-feira, 19, foram registradas entradas de quase US$ 160 milhões.

Como você pode navegar esse momento? Mantenha a calma e siga firme, porque as melhores oportunidades estão por vir. O ciclo de alta ainda está no início.

É hora de se munir das melhores ferramentas para tomar decisões baseadas em dados - e não se deixar levar pelo seu humor ou do mercado.

Para isso, apresento nesta coluna um kit com 6 ferramentas indispensáveis, de fácil acesso e gratuitas. Servem tanto para auxiliar na performance de investimento/trade quanto na hora de fazer a sua própria sobre os projetos cripto.

DeFiLlama

DeFiLlama é uma plataforma bastante completa que gera informações sobre o ecossistema DeFi (Finanças Descentralizadas). Concentra dados sobre uma ampla gama de atividades, desde o Valor Total Bloqueado (TVL) em diferentes protocolos, captação de fundos, desbloqueios de tokens, NFTs, rendimentos (Yields) e tem até mesmo um rastreador de airdrops.

Por que é importante?

Porque dá uma visão holística do espaço DeFi. O TVL, por exemplo, é um indicador importantíssimo da saúde e da popularidade de um protocolo. No gráfico acima, é apresentado o Valor Total Bloqueado em todas as redes, destacando a dominância da Ethereum (em azul).

Outras informações, como sobre rendimentos, podem ajudar os investidores a maximizar retornos. Enquanto isso, os dados sobre desbloqueios de tokens oferecem o panorama da dinâmica de oferta de um projeto, o que pode impactar muito o preço do ativo.

Token Unlocks

Falando em desbloqueio de tokens, uma outra ferramenta super relevante é a Token Unlocks. Ela gera informações detalhadas sobre os cronogramas de desbloqueio de tokens de vários projetos. De forma gratuita, o investidor consegue checar até os 10 projetos da lista com as datas mais próximas de desbloqueio. Uma checagem mais ampla é paga.

Tem inclusive um relógio que faz a contagem regressiva até o desbloqueio. Também oferece análises das alocações e permite comparar as alocações entre os diferentes projetos.

Por que é importante?

Os desbloqueios de tokens podem ter um impacto significativo no preço de um ativo. Quando grandes quantidades de tokens são desbloqueadas, isso pode aumentar a oferta circulante e, potencialmente, pressionar os preços para baixo.

É importante que o investidor acompanhe o Token Unlocks para antecipar esses eventos e ajustar suas estratégias de acordo, tanto para evitar perdas potenciais quanto para capitalizar oportunidades de compra.

Ultrasound Money

Esse é um indicador que uso com frequência. Com foco no ecossistema da Ethereum, o Ultrasound Money traz métricas como a taxa de emissão e queima do ether, entre outras.

Por que é importante?

Com a transição da Ethereum para um modelo de prova de participação (PoS) e a implementação do EIP-1559 - proposta de melhoria focada em reduzir taxas e tornar o ativo deflacionário -, entender a dinâmica de queima do Ethereum é dever de todo o investidor. A queima é essencial para ajudar a controlar a oferta.

O Ultrasound Money ajuda a visualizar o impacto dessas mudanças na oferta do ether, o que pode influenciar diretamente seu valor no longo prazo. Além disso, oferece informações sobre as aplicações mais ativas na rede, que podem mostrar tendências emergentes no DeFi.

No gráfico acima, vocês observam o comportamento do fornecimento de ether (ETH Supply) desde a atualização The Merge, responsável pela troca de consenso de Prova de Trabalho (PoW) para PoS.

Já no print a seguir, vemos o comportamento do supply nos últimos 30 dias. Podemos notas que o ether vem inflando gradualmente neste período. Na data em que escrevo, o Supply Change (30 dias), que seria a diferença entre a quantidade de ether emitida e a queimada, está positivo em 65.957,54 ETH.

DeFi Safety

DeFi Safety é uma plataforma que avalia a segurança de mais de 300 protocolos DeFi. Ele gera uma pontuação com base em fatores diversos, incluindo auditorias de segurança e qualidade da documentação. Tem uma busca que facilita encontrar aquele projeto em que você está de olho.

Por que é importante?

No mundo do DeFi, onde hacks e exploits não são incomuns, segurança deve ser a preocupação número 1 do investidor. O DeFi Safety é uma maneira rápida e simples de avaliar o risco associado a diferentes protocolos.

A ferramenta é particularmente importante para os investidores que tendem a colocar fundos em projetos novos ou menos conhecidos. Uma alta pontuação no DeFi Safety pode ser uma camada adicional de confiança. Ainda assim, nunca confie totalmente em uma só ferramenta. Avalie outros indicadores em conjunto para tomar decisões melhores.

TokenTerminal

TokenTerminal se propõe a oferecer métricas financeiras fundamentais de blockchains e DApps mais utilizados. A plataforma trata projetos cripto como empresas tradicionais, reunindo informações, por exemplo, sobre receitas, lucros e avaliações, além de métricas fundamentalistas específicas da criptoesfera, entre elas endereços ativos, TVL e número de desenvolvedores. Abaixo, um exemplo com dados do protocolo Aave.

Por que é importante?

Com o amadurecimento do mercado de ativos digitais, as métricas financeiras tradicionais se tornam mais relevantes para avaliar o potencial e as chances de sucesso de projetos do universo blockchain. O TokenTerminal ajuda a preencher essa lacuna, permitindo aos investidores aplicar uma análise fundamentada à criptoesfera, do mesmo modo que fariam com empresas de qualquer outro mercado. Afinal, as empresas cripto também são empresas e devem ser avaliadas como tal.

Artemis

A Artemis é uma ferramenta bem prática e fácil de usar que agrega dados do mercado gerados por fontes confiáveis, tudo em um lugar só. Permite, por exemplo, rastrear a atividade dos desenvolvedores - tanto em nível de projeto quanto de ecossistema, fazer comparações entre diferentes blockchains, além de gerar insights sobre implantações de contratos e atividade de contratos inteligentes.

No exemplo do gráfico acima, eu ajustei a ferramenta para fazer uma comparação entre as blockchains Ethereum (linha cinza) e Solana (linha verde) em termos de Endereços Ativos Diários e Transações Diárias em um período de três meses.

A seguir, a plataforma mostra a performance por setor, entre eles IA, Games, DeFi, Oráculos e etc..

Por que é importante?

Ferramentas como a Artemis permitem que investidores e analistas monitorem a saúde e o crescimento de ecossistemas, identifiquem o surgimento de tendências e avaliem a adoção de contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. Ao facilitar comparações entre diferentes redes, ajuda a identificar oportunidades e riscos de maneira simples.

Essas foram seis sugestões de ferramentas versáteis e descomplicadas que podem ser usadas do iniciante ao investidor mais experiente. Grande parte de suas funcionalidades é gratuita, mas também possuem recursos pagos mais sofisticados (para os mais avançados). Recomendo interagir bastante com todas elas e, a partir de agora, só tomar decisões baseadas em dados - e não no seu humor.

Deixem para trás essa crença de que ferramentas são difíceis. Pelo contrário, elas estão aqui para facilitar a sua vida. Existem ainda muitas outras disponíveis e super úteis também. Faça a sua própria pesquisa.

