53% dos investidores compram: saiba qual é a criptomoeda preferida do momento

Uma pesquisa divulgada pela corretora cripto Bitso na última terça-feira, 7, revelou os principais gostos e objetivos do investidor latinoamericano. Para quem investe em cripto na região, o bitcoin é o ativo preferido da maioria, mas não o único. Com suas diferenças os investidores dos países da América Latina se assemelham no interesse pela tecnologia blockchain e a diversificação nos investimentos.

A primeira edição da pesquisa “Cenário das Criptomoedas na América Latina” da Bitso analisou o comportamento da base de cerca de 8 milhões de usuários da corretora no Brasil, Colômbia e México ao longo do segundo semestre de 2023. Atualmente, de acordo com o ranking da Chainalysis, o Brasil é o 9º país com maior adoção cripto.

“Apesar dos desafios enfrentados pelo setor cripto, os dados que reunimos revelam que a confiança dos investidores se manteve sólida em 2023. O interesse em moedas digitais mais consolidadas, a maior diversificação dos casos de uso e a segurança de plataformas transparentes impulsionaram a adoção contínua de criptomoedas”, disse Gabriel Alves, vice-presidente global de produto da Bitso.

A criptomoeda preferida dos investidores

O estudo apontou que o bitcoin segue como a criptomoeda preferida dos investidores latino-americanos. 53% deles possui a criptomoeda em suas carteiras, apesar do destaque de outros ativos como as stablecoins e altcoins.

Na Argentina e Colômbia, as stablecoins, criptomoedas que acompanham o preço de ativos como o dólar, ganham mais popularidade. No Brasil, o foco é a diversificação: altcoins, ou criptomoedas que não são o bitcoin, compõem 17% das carteiras, com destaque para a criptomoeda-meme Shiba Inu.

“A América Latina é uma região entusiasmada quando se trata de criptomoedas, sendo uma das primeiras a adotar a tecnologia e um lugar onde uma gama diversificada de casos de uso está sendo explorada, como resposta aos desafios financeiros enfrentados por cada país”, afirmou a empresa em um comunicado.

