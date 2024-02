Julgamento pode desmascarar cientista que diz ser Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin

A semana no mundo das criptomoedas foi marcada pelo início do julgamento que pode desmascarar uma das figuras mais polêmicas e famosas do setor: Craig Wright. O australiano, que é cientista da computação, chamou a atenção há alguns anos após afirmar que seria Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do bitcoin.

Wright apresentou documentos que supostamente confirmariam que ele foi o responsável por criar a maior criptomoeda do mercado. Desde então, ele começou a processar diversos desenvolvedores do ecossistema cripto, acusando-os de violar os direitos autorais que ele teria em torno do ativo e da tecnologia blockchain.

Em 2021, a organização sem fins lucrativos Crypto Open Patent Alliance (COPA) decidiu processar Wright para obrigar o cientista a provar que ele teria criado o bitcoin e produzido o chamado white paper da criptomoeda, um texto base que "apresentou" o ativo ao mercado e explica seu funcionamento.

O julgamento ocorre no Reino Unido e a expectativa é que ele se estenda até meados de fevereiro. Wright chegou a apresentar um acordo para encerrar o processo, mas a organização rejeitou a proposta. A COPA afirma que busca encerrar qualquer tipo de "guerra judicial" na comunidade cripto.

Um porta-voz da organização afirmou que "a reivindicação de Wright de que ele seria o Satoshi Nakamoto é uma mentira deslavada e uma narrativa falsa elaborada, apoiada em uma fabricação em escala industrial".

No segundo dia do julgamento, os advogados da COPA apresentaram provas de que diversos documentos usados por Wright como evidência de que ele criou o bitcoin eram falsos. O cientista afirmou que os erros encontrados mostravam, na verdade, que o material era verdadeiro, já que "se fossem falsos, eles seriam perfeitos".

Quem é Satoshi Nakamoto?

A COPA alega ainda que Wright não demonstra ter as habilidades técnicas necessárias para ter criado o bitcoin. Ela contesta, ainda, as alegações do australiano de que possíveis testemunhas que confirmariam sua versão estão doentes ou morreram.

Entusiastas do mundo das criptomoedas pontuam ainda que Wright não deu indicativos de que tem acesso à carteira digital original de Satoshi Nakamoto, que acumula uma quantia bilionário de bitcoins e está inativa desde que o criador do ativo desapareceu, em 2011.

A identidade de Nakamoto é um dos grandes mistérios do mercado cripto. Até hoje, não se sabe se Satoshi era um homem, mulher, um único indivíduo ou até um grupo de pessoas. Após criar o bitcoin e a tecnologia blockchain, Nakamoto chegou a fazer alguns pronunciamentos públicos antes do seu desaparecimento, abrindo margem para várias teorias sobre sua identidade. Alguns, inclusive, afirmam que ele poderia ser Steve Jobs, fundador da Apple.

