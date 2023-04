5 usos do AutoGPT que ajudam a facilitar o trabalho no dia a dia

Graças à popularidade do ChatGPT, a inteligência artificial tem sido cada vez mais usada para facilitar tarefas de trabalho que fazem parte da rotina de milhões de pessoas. Entretanto, ferramentas como a da OpenAI ainda exigem que o usuário insira um comando de orientação para cada atividade, não importa o seu grau de complexidade. E esse é trabalho que o AutoGPT busca eliminar.

Em um artigo recente para o Future of Money, o especialista em inteligência artificial Nikolas Weber explicou que o AutoGPT "projeto de código aberto baseado em modelos de aprendizado profundo, como o GPT-4, que permite executar e administrar várias tarefas de forma autônoma". Isso significa que, diferente do ChatGPT, a execução de tarefas não precisa de intervenção humana.

"Na prática, é possível estabelecer metas amplas para o programa, como 'otimizar a estratégia de investimento em ações'. O software opera continuamente de maneira autônoma, coletando informações na internet e elaborando estratégias para alcançar os objetivos definidos", explica Weber. Com isso, após o seu lançamento, a ferramenta já tem sido utilizada em uma série de atividades de trabalho graças a aplicativos que usam seu código, como apontou o especialista Rowan Cheung em um post no Twitter. Confira!

Organização de rotina

O empresário Garrett Scott já usou o AutoGPT, por exemplo, para criar as famosas "listas de afazeres", também conhecidas em inglês como "to-do list". A ideia é que a ferramenta não apenas crie e organize a lista de acordo com as orientações, mas também a conclua.

Com isso, a inteligência artificial consegue fazer, sozinha, atividades como "escrever um memorando sobre nosso primeiro produto", "achar a melhor pessoa no Walmart para vendê-lo" ou "criar um aplicativo que envie e-mails em massa".

Para isso, Scott explicou que é necessário que o usuário passe informações de contexto tanto sobre o próprio usuário quanto sobre a companhia em que ele trabalha, de forma a tornar as produções mais precisas. Além disso, se o usuário quiser, é possível conectar o AutoGPT a aplicativos de mensagem e e-mail para que ele mesmo envie o material produzido.

Over the weekend I finished the to-do list that does itself. Everytime you add a task, a GPT-4 agent is spawned to complete it. It already has the context it needs on you and your company, and has access to your apps. It’s called the Do Anything Machine (Link in thread) pic.twitter.com/4Mn7cf67va — Garrett Scott 🕳 (@thegarrettscott) April 11, 2023

Pesquisa

Outra forma de usar o "agente de inteligência artificial" foi identificada pelo usuário Yohei Nakajami. Ele compartilhou a descoberta de que é possível enviar um comando genérico para a ferramenta, como "encontre todas as informações sobre o tema" e então usá-la como uma plataforma de pesquisa.

A capacidade de coleta de informações do AutoGPT permite usá-lo, por exemplo, para monitorar notícias, encontrar informações sobre um tema em específico e usar esse material na produção de relatórios, artigos e roteiros para diferentes tipos de produções.

Just launched: an agent specifically designed for research. Using a modified babyagi architecture by @yoheinakajima & AutoGPT For example:

- podcast script from latest news

- market research report

- new github repos trending on hacker news Live now on https://t.co/tyAraqL0cH pic.twitter.com/FvQzNj1uIo — David (@dzhng) April 17, 2023

Programação

Diversos usuários nas redes sociais também compartilharam formas de usar a inteligência artificial para agilizar o processo de programação, incluindo na criação de sites. Um deles, Sully Omarr, conseguiu usar a ferramenta para criar um site do zero em menos de três minutos.

Para isso, ele enviou um comando para o AutoGPT pedindo que ele "criasse um site usando o react", uma biblioteca de linguagem de programação. Ele ainda adicionou mais detalhes como um aviso de que a página foi feita usando a ferramenta e uma cor específica para o site.

Alright, this is getting too crazy. Soon you won't even need to code anymore. I setup AutoGPT and it I asked it to build a website for me. And it succeeded. In under 3 minutes. Using react and tailwindcss. All by itself. pic.twitter.com/OW7qSNqq2B — Sully (@SullyOmarr) April 7, 2023

Outro usuário, Felipe Schieber, tentou usar o BabyAGI, outro agente de inteligência artificial, para escrever códigos combinando diferentes arquivos fornecidos por ele. Segundo o usuário, ainda "não chegou lá", mas a realização da tarefa "parece possível".

Criação de conteúdos

Além de ajudar nas pesquisas, coleta e curadoria de conteúdo, o AutoGPT também está sendo usado para a produção direta de diferentes tipos de conteúdo. O usuário James Baker, por exemplo, já usou a ferramenta para coletar notícias recentes de um evento e então preparar um roteiro de podcast a partir da curadoria.

Por ser mais recente, a ferramenta ainda possui pouca integração com outras inteligências artificiais, mas não é impossível pensar que, em um futuro próximo, ela poderá ser integrada com ferramentas que criam imagens e arquivos de áudio, podendo realizar também essas atividades.

Use case for GPT agent: read about recent events and prepare podcast outline. All-In podcast example. With 5 searches (and 15 web browses,) Auto GPT research agent prepares a 5 topic podcast on recent news with accurate references (and a cold open.) pic.twitter.com/OAVE6VNd60 — JB (@jamesbbaker4) April 11, 2023

Uso em aplicativos de conversas

Rowan Cheung disse ainda que o AutoGPT já pode ser incorporado em aplicativos de mensagem bastante usados em ambientes de trabalhos, como o Slack e o Discord. No caso do primeiro, a ferramenta consegue enviar notificações, escrever códigos de programação e entender dados de tabelas.

Já no Discord, a inteligência artificial pode ser "marcada" em conversas como se fosse um usuário da plataforma e receber diretamente as tarefas para realizar, incluindo a criação de vídeos, criar hashtags para campanhas publicitárias e uma campanha de distribuição de itens.

This is insane 🤯 We've added #autogpt / #babyagi in Discord. Ask our bot a question and it creates AI "agents" that operate automatically on their own & complete tasks for you Our marketing & business development staff can view output and collab on it very easily Read on 👇🧵 pic.twitter.com/Uozf0aIMd7 — SOL Decoder (@SOL_Decoder) April 14, 2023

