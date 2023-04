AutoGPT: a revolução em IA que vai reescrever o futuro dos negócios

Desde os primórdios da inteligência artificial (IA), pesquisadores buscam criar máquinas capazes de aprender e evoluir independentemente. Com o surgimento de agentes autônomos, como o AutoGPT, nos aproximamos dessa realidade.

Desenvolvido pelo escocês Toran Bruce Richards, o AutoGPT é um projeto de código aberto baseado em modelos de aprendizado profundo, como o GPT-4, que permite executar e administrar várias tarefas de forma autônoma. Diferentemente do Chat GPT, que necessita de interação do usuário para dar continuidade às tarefas, o AutoGPT pode operar sem a necessidade de intervenção humana.

Na prática, é possível estabelecer metas amplas para o programa, como "otimizar a estratégia de investimento em ações". O software opera continuamente de maneira autônoma, coletando informações na internet e elaborando estratégias para alcançar os objetivos definidos.

As implicações desses agentes autônomos são enormes. Algumas ideias propostas incluem a possibilidade de utilizar o AutoGPT como um representante de atendimento ao cliente 24/7, capaz de entender as necessidades dos clientes em qualquer idioma e oferecer suporte em tempo real.

Outra proposta é a de utilizar agentes autônomos para aumentar a presença nas redes sociais. Um agente de IA poderia analisar os melhores conteúdos disponíveis na internet e postando e interagindo por meio de uma conta, aprimorando-se continuamente.

Algumas pessoas até mesmo sugerem que esses agentes autônomos poderiam substituir empresas inteiras, já que muitas das tarefas realizadas por seres humanos poderiam ser feitas por esses bots auto aprimoráveis.

Exemplos práticos de aplicações que utilizam o AutoGPT:

Sempre que você adiciona uma tarefa, um agente GPT-4 é gerado para completá-la. Ele já tem o contexto que precisa sobre você e sua empresa e tem acesso aos seus aplicativos.

Everytime you add a task, a GPT-4 agent is spawned to complete it. It already has the context it needs on you and your company, and has access to your apps.

