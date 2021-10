10 perfis no Twitter para estar sempre um passo à frente no mercado cripto

O mercado de criptoativos e blockchain é muito dinâmico. Não apenas os preços, com uma volatilidade acima da maioria dos outros mercados, mas também a velocidade com que novas tecnologias, casos de uso e projetos aparecem. Acompanhar e estar informado sobre tudo isso é uma missão quase impossível. Mas as redes sociais podem ajudar.

No Twitter, principal rede social para a conversa sobre este universo, são vários os perfis que podem ajudar a entender o que está acontecendo no setor de criptoativos e blockchain. Esse tipo de informação pode ser importante para quem quer descobrir pontos de entrada ou saída para seus investimentos, descobrir tendências e obter outras informações úteis para quem participa ou quer participar do mercado.

Para facilitar a vida de quem quer usar as redes sociais para estar sempre bem informado sobre o universo de criptoativos de blockchain, listamos abaixo 10 perfis de ferramentas ligadas ao setor que você precisa seguir no Twitter.

Confira a lista abaixo (em ordem alfabética) - a maioria dos perfis é em inglês, mas com a ferramenta de tradução nativa do próprio Twitter, o conteúdo é acessível para qualquer pessoa:

1- Bitcoin Archive (@BTC_Archive)

O perfil Bitcoin Archive publica informações, claro, sobre a maior criptomoeda do mundo. Notícias, preço, estatísticas, curiosidades, dados históricos e memes estão no cardápio de publicações da página, que também oferece uma Newsletter para quem quiser receber ainda mais informações sobre o bitcoin por email.

A Chainalysis é provavelmente a maior plataforma de análise da tecnologia blockchain no mundo. A empresa oferece dados, softwares, pesquisas e outras informações para gestoras, corretoras, instituições financeiras, empresas de cibersegurança e muito mais.

No Twitter, divulgam informações relevantes desde análises de preço e mercado com base nos dados dos blockchains até pesquisas sobre adoção, cibersegurança e outras informações úteis. De acordo com a própria Chainalysis, sua missão é aumentar a confiança e transparência dos criptoativos para que eles atinjam o seu potencial.

A CryptoQuant é uma ferramenta de análise de dados on-chain, cujo foco está em cripto como investimento. No Twitter, publicam análises técnicas e gráficas, alertas de preço e negociação, dados sobre hashrate e mineração, explicações sobre movimentações do mercado e muito mais.

4- Delphi Digital (@Deplhi_Digital)

A Delphi é uma casa de análise, pesquisa e consultoria sobre investimentos em ativos digitais. Na rede social, divulgam relatórios sobre diferentes criptoativos, informações de novas plataformas e soluções em blockchain, perspectivas de mercado e também oferecem aos seguidores a possibilidade de assinar uma newsletter para receber tudo por email.

5- Glassnode Alerts (@glassnodealerts)

O Glassnode Alerts é o perfil de alertas da Glassnode, uma das mais populares ferramentas de dados e análise de mercado do setor de cripto e blockchain. No Twitter, o perfil divulga os dados mais relavantes sobre criptoativos, principalmente relacionados ao preço e métricas como endereços ativos, volume de transações, queima e emissão de tokens, liquidações de contratos futuros e muito mais.

A Messari é mais uma famosa casa de pesquisa e análise de dados focada no universo cripto e blockchain. No Twitter, divulgam infográficos e métricas relevantes sobre o mercado de forma geral, além de relatórios, novidades e explicações sobre o funcionamento de projetos, protocolos e soluções do setor. E também divulgam vagas de emprego na indústria cripto!

A Nomics é uma ferramenta de preços semelhante ao CoinMarketCap, que é a plataforma mais conhecida desse tipo de serviço. No entanto, diferente do concorrente, não é ligado à nenhuma exchange (o CMC pertence à Binance) e tem uma interface mais atrativa e completa. No Twitter, divulgam as oscilações de preço dos criptoativos, além de dados históricos e curiosos sobre os principais ativos digitais do mundo. É interessante não apenas para acompanhar os movimentos de preço, mas também para descobrir novos projetos e tendências.

A Santiment é uma plataforma de dados semelhante a Glassnode e Messari, mas com um diferencial interessante: a análise sobre o sentimento do mercado. Com base em dados on-chain e relatórios sobre o mercado, os investidores e até de redes sociais, a plataforma oferece métricas confiáveis sobre o "humor" dos investidores, o que pode ser um dado útil para determinar perspectivas e tendências de preço.

A Skew é mais uma plataforma de análise de dados sobre o mercado cripto. Ela oferece informações relevantes sobre o mercado à vista, mas também sobre derivativos, como contratos futuros e opções. No Twitter, também divulga estatísticas e dados simples, mas que podem garantir "insights" bastante úteis para os investidores.

10- Whale Alert (@whale_alert)

A Whale Alert, como o próprio nome diz, é um alerta de baleias, que é o apelido dado aos maiores investidores. A ferramenta rastreia dados em blockchain e divulga informações sobre as maiores transações detectadas. Essas informações podem ser bastante úteis, já que movimentam bilhões de dólares. Segundo especialistas, é possível obter informações relevantes analisando o comportamento das baleias.

Por exemplo, quando grandes investidores começam a enviar grandes quantidades de criptoativos de suas carteiras pessoais para carteiras de corretoras, isso pode ser um sinal de que um grande fluxo vendedor se aproxima, o que pode derrubar os preços. Por outro lado, quando as baleias enviam das corretoras para suas carteiras pessoais, isto é um sinal de acumulação - e possível alta nos preços.

BÔNUS: 11- Future of Money (@futofmoney)

O Future of Money, da EXAME, oferece o melhor conteúdo sobre inovação financeira e o futuro do dinheiro, com notícias, conteúdos educacionais, vídeos, podcast e muito mais, produzido por equipe de especialistas no assunto e parcerias de peso com publicações como Coindesk e Cointelegraph. No Twitter, o perfil publica as principais notícias e também conteúdos exclusivos para a rede social relacionados ao universo cripto e blockchain. Se acesso a informação é essencial para qualquer investidor, no Future of Money os leitores têm sempre as últimas notícias, as análises mais recentes, história relevantes e curiosas e os melhores vídeos.

