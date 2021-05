SuperAgro: jovem que se tornou rainha do frango conta sua trajetória

A produtora rural Luciana Dalmagro, de 35 anos, assumiu a gestão do negócio da família, uma granja no interior de São Paulo, em 2015. Desde então, a produção vem aumentando cerca de 10% ao ano, com investimentos em tecnologia e sustentabilidade. Hoje, chega a mais de 3 milhões de frangos por ano, o que coloca Dalmagro como uma das maiores produtoras de aves do país. Ela atende principalmente mercados gourmet na Europa, em que a demanda por alimentos produzidos de forma sustentável é crescente.

A chegada de novas gerações de produtores ao agronegócio e o engajamento de jovens como Dalmagro é o tema do terceiro episódio do podcast SuperAgro, que vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo os desafios, as oportunidades e os grandes personagens do agronegócio brasileiro. Dalmagro é a entrevistada desta edição do SuperAgro. Ela está de olho, assim como outros empreendedores do setor, na nova onda de crescimento da avicultura.

Este ano, a expectativa é que a exportação de aves bata um recorde. Em 2020, as vendas para o exterior somaram 4,2 milhões de toneladas, 0,4% a mais do que em 2019, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em 2021, os embarques devem ser ainda maiores. Só em abril, as exportações cresceram 15,3% em relação a março, chegando a 395,7 mil toneladas. A receita dos embarques alcançou 610 milhões de dólares, o melhor desempenho registrado nos últimos 16 meses.

"Sem investimentos em tecnologia e sustentabilidade não será possível continuar crescendo. Isso é algo que a minha geração já entendeu. Podemos até aumentar o custo com esse tipo de estratégia, mas o mais importante é conquistar o consumidor e abrir novas frentes de expansão", diz Dalmagro.

O podcast também discute as estratégias de gestão dos novos produtores e as vantagens de novas tecnologias, como sistemas de rastreabilidade e bem-estar animal. "Utilizamos dispositivos eletrônicos que medem desde a qualidade do ar na granja até o consumo de água e ração pelos frangos", conta.

