Vôlei feminino: Brasil vence a Bélgica no tie-break e segue invicto na VNL 2026

Diana e Tainara, da seleção feminina de vôlei do Brasil: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 15h59.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, 18, em jogo da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
O duelo, disputado em Ancara, na Turquia, foi decidido no tie-break, com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13.
Com o resultado, o Brasil chegou à sexta vitória consecutiva na VNL feminina 2026 e manteve a invencibilidade na competição.
A partida começou com vitória brasileira no primeiro set, mas a Bélgica reagiu e virou o placar ao vencer as duas parciais seguintes.
O Brasil conseguiu se recuperar no quarto set e levou a decisão para o tie-break. Na parcial final, a equipe de José Roberto Guimarães confirmou a vitória por 15 a 13.
A maior pontuadora da partida foi Júlia Bergmann, com 19 pontos, sendo 17 de ataque e 2 de bloqueio.
A levantadora Roberta avaliou que o Brasil teve dificuldades para se ajustar ao ritmo da seleção belga, mas conseguiu reagir nos momentos decisivos.
“O jogo teve muitos altos e baixos. É a primeira partida que jogamos contra um time muito acelerado. Nós nos atrapalhamos um pouco naquilo que vínhamos fazendo muito bem, o bloqueio e defesa, e demoramos a ajustar o time. Mas nós não desistimos nenhum minuto, mesmo nos momentos difíceis nós buscamos nos ajeitar e ter muita lucidez no final do quarto e do quinto set. As dificuldades vão aparecer e vamos precisar passar por elas”, disse Roberta.
O próximo jogo do Brasil na VNL feminina 2026 será contra a China, no próximo sábado, 20, às 10h (horário de Brasília).