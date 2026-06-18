Esporte

Fase de grupos copa 2026

Vôlei feminino: Brasil vence a Bélgica no tie-break e segue invicto na VNL 2026

Seleção brasileira supera jogo duro em Ancara, chega à sexta vitória seguida e mantém 100% de aproveitamento na Liga das Nações

Diana e Tainara, da seleção feminina de vôlei do Brasil: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Diana e Tainara, da seleção feminina de vôlei do Brasil: equipe segue invicta na VNL 2026 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 15h59.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, 18, em jogo da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O duelo, disputado em Ancara, na Turquia, foi decidido no tie-break, com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13.

Com o resultado, o Brasil chegou à sexta vitória consecutiva na VNL feminina 2026 e manteve a invencibilidade na competição.

A partida começou com vitória brasileira no primeiro set, mas a Bélgica reagiu e virou o placar ao vencer as duas parciais seguintes.

O Brasil conseguiu se recuperar no quarto set e levou a decisão para o tie-break. Na parcial final, a equipe de José Roberto Guimarães confirmou a vitória por 15 a 13.

A maior pontuadora da partida foi Júlia Bergmann, com 19 pontos, sendo 17 de ataque e 2 de bloqueio.

Altos e baixos contra a Bélgica

A levantadora Roberta avaliou que o Brasil teve dificuldades para se ajustar ao ritmo da seleção belga, mas conseguiu reagir nos momentos decisivos.

“O jogo teve muitos altos e baixos. É a primeira partida que jogamos contra um time muito acelerado. Nós nos atrapalhamos um pouco naquilo que vínhamos fazendo muito bem, o bloqueio e defesa, e demoramos a ajustar o time. Mas nós não desistimos nenhum minuto, mesmo nos momentos difíceis nós buscamos nos ajeitar e ter muita lucidez no final do quarto e do quinto set. As dificuldades vão aparecer e vamos precisar passar por elas”, disse Roberta.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL feminina 2026?

O próximo jogo do Brasil na VNL feminina 2026 será contra a China, no próximo sábado, 20, às 10h (horário de Brasília).

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 18 de junho — Brasil 3 x 2 Bélgica
  • 20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China
  • 21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23 de julho
  • Semifinais — 25 de julho
  • Disputa de terceiro lugar e final — 26 de julho
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