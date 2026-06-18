Vôlei feminino: Brasil vence a Bélgica no tie-break e segue invicto na VNL 2026

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, 18, em jogo da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O duelo, disputado em Ancara, na Turquia, foi decidido no tie-break, com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13.

Com o resultado, o Brasil chegou à sexta vitória consecutiva na VNL feminina 2026 e manteve a invencibilidade na competição.

A partida começou com vitória brasileira no primeiro set, mas a Bélgica reagiu e virou o placar ao vencer as duas parciais seguintes.

O Brasil conseguiu se recuperar no quarto set e levou a decisão para o tie-break. Na parcial final, a equipe de José Roberto Guimarães confirmou a vitória por 15 a 13.

A maior pontuadora da partida foi Júlia Bergmann, com 19 pontos, sendo 17 de ataque e 2 de bloqueio.

Altos e baixos contra a Bélgica

A levantadora Roberta avaliou que o Brasil teve dificuldades para se ajustar ao ritmo da seleção belga, mas conseguiu reagir nos momentos decisivos.

“O jogo teve muitos altos e baixos. É a primeira partida que jogamos contra um time muito acelerado. Nós nos atrapalhamos um pouco naquilo que vínhamos fazendo muito bem, o bloqueio e defesa, e demoramos a ajustar o time. Mas nós não desistimos nenhum minuto, mesmo nos momentos difíceis nós buscamos nos ajeitar e ter muita lucidez no final do quarto e do quinto set. As dificuldades vão aparecer e vamos precisar passar por elas”, disse Roberta.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL feminina 2026?

O próximo jogo do Brasil na VNL feminina 2026 será contra a China, no próximo sábado, 20, às 10h (horário de Brasília).

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 2 — Ancara (Turquia)

18 de junho — Brasil 3 x 2 Bélgica

20 de junho — 10h — Brasil x República Popular da China

21 de junho — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8 de julho — 7h20 — Brasil x Japão

10 de julho — 7h20 — Brasil x Polônia

11 de julho — 3h30 — Brasil x Tailândia

12 de julho — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)