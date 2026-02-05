Cruzeiro x Coritiba: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Cruzeiro: time mineiro disputa em casa a segunda rodada do Brasileirão (Facebook/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10h18.
Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, 5, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
O confronto será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, casa do Cruzeiro.
O Coritiba aparece na 17ª colocação da tabela, ainda sem pontos após a primeira rodada. Já o Cruzeiro ocupa a lanterna do Brasileirão, na 20ª posição, também zerado na classificação.
A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere e pelo Sportv.
O jogo acontece nesta quinta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão.