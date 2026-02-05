Cruzeiro x Coritiba: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, 5, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O confronto será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, casa do Cruzeiro.

O Coritiba aparece na 17ª colocação da tabela, ainda sem pontos após a primeira rodada. Já o Cruzeiro ocupa a lanterna do Brasileirão, na 20ª posição, também zerado na classificação.

Onde assistir a Cruzeiro x Coritiba?

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere e pelo Sportv.

Que horas é o jogo Cruzeiro x Coritiba?

O jogo acontece nesta quinta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão.