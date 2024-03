Tendências do futebol: apostas, entretenimento em arenas e estreitamento de laços

Em meio à crescente das apostas online no Brasil, segmento no qual os brasileiros gastaram cerca de R$ 54 bilhões em 2023, segundo estatísticas divulgadas pelo Banco Central, o futebol já é responsável 85,7% das apostas esportivas realizadas no país, conforme destacou recente pesquisa do site Mr.Jack, que também aponta as novas tecnologias como difusoras do aumento do volume de palpites registrados nos últimos anos.

Essa tem sido mais uma das tendências do mercado do futebol, que além de contribuir com o volume de apostas e receber aportes de empresas do setor, também tem se aberto a ações que visam promover novas experiências aos torcedores nos estádios, e a projetos de estreitamento das relações dos clubes com o público.

No campo das bets, setor que detém 14 dos 20 acordos de patrocínios máster dos clubes da série A, Talita Lacerda, CEO da Bet7k, empresa parceira de equipes como Mirassol, Bangu, Athletic, Novorizontino, Brusque, Ituano e Operário, analisa esta relação entre as apostas e o futebol:

“O setor de betting tem se consolidado cada vez mais no esporte nacional, gerando entretenimento a milhões de brasileiros. E, com certeza, o futebol é um grande aliado neste processo, por mobilizar a paixão de torcedores. Acreditamos muito na ideia de unir diversão e essa paixão pelo esporte".

Avanços tecnológicos no setor

Ainda de acordo com o estudo realizado pela plataforma Mr.Jack, a alta da presença do mercado de apostas esportivas no Brasil também é explicada, em partes, como reflexo de avanços tecnológicos cada vez mais práticos, a exemplo dos saques via pix. Este, inclusive, é apontado como o principal atrativo para que as apostas sejam realizadas em território nacional.

“As tecnologias facilitam pagamentos diários e oferecem alternativas mais eficazes e econômicas em relação aos métodos tradicionais”, comenta Cristiano Maschio, CEO da Qesh, coretech que oferece soluções tecnológicas garantindo eficiência, agilidade e inovação em suas operações financeiras. “No caso da adoção do pix, o sistema também possibilita a integração de serviços, como a cobrança com vencimento futuro e a realização de pagamentos programados, recursos que trazem novas oportunidades de negócios”.

Uso dos smartphones

Outros fatores de longa data que influenciam no crescimento doant é a praticidade dos celulares móveis, o que por sua vez introduz outra das novas tendências, que é a realização de apostas pelos usuários ao mesmo tempo em que assistem aos jogos de futebol, conforme analisa o COO da Casa de Apostas, Hans Schleier:

“É nítido que, há tempos, a prática de mexer no aparelho celular ao assistir televisão tem sido um fenômeno mundial. Obviamente que a maior parte deste tempo é gasto com as redes sociais, mas o consumo de apostas esportivas também aumentou em decorrência desse fator. Isso se explica na medida em que são reunidos os principais hábitos do brasileiro ao assistir partidas de determinado esporte: o entretenimento, a segunda tela, que é o aparelho móvel, a interatividade e a emoção. Tudo se relaciona", analisa.

Já Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte, adota caminho parecido ao analisar a importância dos smartphones para o crescimento das apostas esportivas no país:

“Hoje em dia os smartphones são grandes facilitadores para todos os processos digitais, e para as apostas não poderia ser diferente. Com inúmeros dados disponíveis e diversas opções de transmissão de jogos ao vivo, a realização dos palpites, principalmente em tempo real, durante os jogos, é algo que também tem contribuído muito com este imenso mercado que se estabeleceu”.

Entretenimento além da aposta

Dentro das arenas de futebol, por sua vez, as novas opções de entretenimento ao público não se resumem apenas às apostas. Há, por exemplo, a criação de espaços premium, que vislumbram oferecer novas experiências aos torcedores. Isso já se reflete em clubes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e Botafogo. No caso, todos contam com espaços administrados pela Soccer Hospitality, uma das pioneiras desses tipos de ações no Brasil.

“Criamos um ambiente diferenciado para que o torcedor possa desfrutar. São novos espaços que têm caído nas graças do público e que também são mais uma das estratégias de fornecer entretenimento aos torcedores que frequentam os estádios. Nossa busca é por levar ideias inovadoras para dentro dos estádios, como a instalação de barbearias e estúdios de tatuagem, para atender às pessoas que buscam acompanhar o futebol em um ambiente mais descontraído”, explica Léo Rizzo, CEO da companhia.

Em ação semelhante para ampliar o leque de opções aos torcedores dentro dos estádios, a CIA do Tomate investe em espaços kids adaptados para receber festas de aniversário e eventos infantis nos estádios de Corinthians e Palmeiras e Portuguesa, em São Paulo:

“Nos tornamos a primeira empresa a ter estações recreativas, para pais e filhos, dentro das arenas esportivas, e hoje somos exclusivos com festas nos principais estádios da capital paulista. Oferecemos alimentação, recreação, brinquedos e jogos eletrônicos, e nossas atrações ainda se estendem aos dias sem jogos dos clubes. Nesses casos, temos o diferencial de realizar campeonatos dentro do gramado”, afirma Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate.

Laços com torcedores

Entre todas essas ações nos estádios, o oferecimento de novas opções aos torcedores também pode ser nova estratégia para fidelizá-los cada vez mais, conforme analisa Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que especializada no atendimento a sócios-torcedores, com trabalhos em clubes como Vasco, Bahia e Cruzeiro no Brasil. Para ele, estas novas opções, muito comuns nas arenas modernas, têm potencial para atrair os torcedores tanto para as partidas quanto para o programa de sócios:

“Com toda a certeza, uma arena nova e moderna aumenta as possibilidades de oferecer mais vantagens aos torcedores do clube. Com isso, esta gama de atrativos que um estádio novo é capaz de oferecer podem impulsionar o número de sócios-torcedores, de média de público, entre outras melhorias”, afirma o empresário.

Além destas ações com potencial para captar novos sócios, os clubes também têm apostado em melhorias diretas no relacionamento com os torcedores para impulsionar os programas de associados. O Palmeiras, por exemplo, viu o número de sócios dobrar após o lançamento, no início de 2023, da plataforma digital Palmeiras Pay, em iniciativa com participação da End to End, empresa que promove ativações com torcedores. A plataforma inaugurada une conta bancária e produtos ligados ao Verdão, assim como o Avanti.

Já o Internacional, que no segundo semestre de 2023 alcançou a marca histórica de 129 mil sócios-torcedores, tem como um de seus grandes aliados digitais a plataforma Mundo Colorado, com novas tecnologias que têm apresentado melhorias na aquisição de ingressos para as partidas do clube, além de reunir experiências desde opções de entretenimento a notícias do Colorado. “Acredito que estamos dando um grande passo na direção de tornar o Inter cada vez mais digital. O Mundo Colorado é um esforço conjunto de vários setores para que tudo que diga respeito ao clube esteja bem perto dos nossos associados e apoiadores em geral, onde estiverem”, destaca Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.