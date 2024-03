Jogos de hoje, domingo, 3; onde assistir e horários

Clássicos no Paulistão, Carioca e Premier League, Brasil na Copa Ouro Feminina e demais competições europeias são destaques deste domingo.

No Morumbis, São Paulo e Palmeiras entram em campo pela segunda vez na temporada. O Tricolor espera vencer o rival e encaminhar a classificação para a próxima fase, enquanto o Verdão busca manter a sequência, mesmo já classificado.

No Carioca, o Fluminense encara o Botafogo no Maracanã. O Flu vem de vitória e título no meio de semana pela Recopa Sul-Americana, enquanto o Botafogo também triunfou na Pré-Libertadores.

Na Inglaterra, o clássico de Manchester movimenta o país. Os Citzens precisam vencer para assumir a liderança, enquanto o United espera encostar no G5.

Na Copa Ouro, a seleção feminina enfrenta a Argentin, buscando manter o 100% de aproveitamento na competição. As meninas do Brasil buscam uma vaga na semifinal.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Campeonato Paulista

16h - São Bernardo x Água Santa - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

17h - Ponte Preta x Novorizontino - TNT, Max e Paulistão Play

18h - RB Bragantino x Santos - Record, PlayPlus e Paulistão Play

20h - São Paulo x Palmeiras - TNT e Max

Campeonato Carioca

16h - Fluminense x Botafogo - Band, BandSports e Canal GOAT

18h10 - Vasco da Gama x Portuguesa-RJ - Premiere e CazéTV (Youtube)

Premier League

10h - Burnley x Bournemouth - ESPN e Star+

12h30 - Manchester City x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

08h30 - Hellas Verona x Sassuolo - Star+

11h - Empoli x Cagliari - Star+

11h - Frosinone x Lecce - Star+

16h45 - Napoli x Juventus - ESPN e Star+

14h - Atalanta x Bologna - Star+

Campeonato Alemão

11h30 - FC Köln x Bayer Leverkusen - Onefootball (internet)

13h30 - Hoffenheim x Werder Bremen - Onefootball (internet)

Campeonato Espanhol

10h - Villarreal x Granada - Star+

12h15 - Atlético de Madrid x Real Betis - ESPN 4 e Star+

14h30 - Mallorca x Girona - ESPN 4 e Star+

17h - Athletic Bilbao x Barcelona - Star+

Campeonato Turco

13h - Besiktas x Galatasaray - Star+

Campeonato Português

15h - Sporting x Farense - Star+

17h30 - Porto x Benfica - Star+

Campeonato Baiano

16h - Itabuna x Vitória - TVE Bahia

16h - Bahia x Jacuipense - TVE Bahia

Campeonato Paranaense

16h - Cianorte x Coritiba - TV Paraná Turismo e TV Coxa Prime

Campeonato Francês

09h - Toulouse x Nice - Star+

13h05 - Rennes x Lorient - Star+

16h45 - Lyon x Lens - ESPN 4 e Star+

Copa da Liga Argentina

19h15 - Boca Juniors x Belgrano - ESPN 3 e Star+

Copa do Brasil

20h30 - Fluminense-PI x Fortaleza - SporTV e Premiere

Campeonato Holandês

08h15 - Ajax x Utrecht - Star+

10h30 - PSV x Feyenoord - ESPN 2 e Star+

Campeonato Escocês

09h - Hearts x Celtic - Star+

Copa Ouro

00h15 - Brasil (F) x Argentina (F) - Star+

Onde assistir São Paulo x Palmeiras pelo Paulistão ?

terá transmissão exclusiva na TNT e Max. O jogo São Paulo x Palmeiras terá transmissão exclusiva na

Em que lugar irá transmitir o jogo do Santos hoje?

O jogo RB Bragantino x Santos pelo Paulistão terá transmissão ao vivo na Record, PlayPlus e Paulistão Play.

Fluminense x Botafogo vai passar em que canal?

Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube) O jogo Fluminense x Botafogo pelo Carioca terá transmissão ao vivo na

Jogo do Barcelona hoje vai passar na ESPN?

Não. Athletic Bilbao x Barcelona será transmitido com exclusivade pelo Star+.

Onde assistir Manchester City x Manchester United hoje pelo Campeonato Inglês?

Manchester City x Manchester United será transmitido na ESPN e Star+.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

