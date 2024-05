Flamengo corre risco de ser eliminado da Copa Libertadores mesmo em caso de empate; entenda o motivo

O Flamengo se encontra em uma situação complicada na Copa Libertadores e seus torcedores estão apreensivos com o que vem pela frente. O rubro-negro sofre um grande risco de eliminação na próxima rodada, principalmente pela sua derrota por 1 a 0 para o Palestino, nesta terça-feira, 7.

Diante deste cenário, o time depende do resultado do confronto desta quarta-feira, 8, entre o lanterna Millonarios-COL e o líder Bolívar-BOL, também pelo Grupo E. Se o time colombiano vencer, a chave se torna mais equilibrada e todos os times ficam com chances de classificação.

Por outro lado, uma vitória dos bolivianos garantiria a liderança do grupo com 12 pontos, deixando o Flamengo em uma posição de desvantagem. Sendo assim, na 5ª rodada, o Palestino teria 6 pontos, o Flamengo 4, e o Millonarios apenas 1, disputando a última vaga.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Bolívar no Maracanã, enquanto Millonarios e Palestino se enfrentam um dia antes. Se os chilenos vencerem, um resultado desfavorável para o Flamengo no Maracanã o eliminaria automaticamente, já que o Palestino alcançaria 9 pontos, enquanto o Flamengo, no máximo, chegaria a 5, impossibilitando a recuperação na última rodada.

A última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos foi em 2017, quando terminou em terceiro lugar em seu grupo. Desde então, o clube participou de todas as edições e sempre avançou para o mata-mata.