Rebeca Andrade: quanto a campeã ganhou no Mundial de Ginástica com medalhas de ouro, prata e bronze?

Rebeca Andrade, de 24 anos, foi destaque nas finais do solo do campeonato mundial de ginástica em Antuérpia, na Bélgica.

Neste domingo, 8, a campeã olímpica somou 14.500 pontos e foi a segunda melhor no aparelho, levando para casa a medalha de prata. O ouro ficou com a norte-americana Simone Biles. Já o bronze foi de Flávia Saraiva, com 13.966 pontos.

A ocasião foi de grande importância para o Brasil em relação à modalidade, pois foi a primeira vez na história que a seleção colocou duas representantes no pódio em um mesmo aparelho em campeonatos mundiais.

No mesmo dia, Rebeca alcançou 14.300 pontos nas finais da trave e levou o bronze. Este era o único aparelho que a ginasta palista não havia conquistado medalhas em Mundiais. Simone Biles conseguiu a melhor performance com 14.800 e a chinesa Yaqin Zhou ficou logo atrás com 14.700.

Quanto Rebeca Andrade recebeu em dinheiro no prêmio do Mundial de Ginástica?

Além do reconhecimento de seu talento e do prestígio, as medalhas conquistadas por Rebeca Andrade no Mundial de Ginástica também refletem uma grande fortuna que a ginasta deve levar para casa.

Para as melhores colocadas na competição, a Federação Internacional de Ginástica garante premiações em dinheiro, que variam de acordo com cada medalha que é conquistada.

No total, Rebeca conquistou cinco medalhas no Mundial em Antuérpia: uma de ouro (individual no salto), três de prata (equipe, individual geral e no solo) e uma de bronze (individual na trave).

Somados os prêmios, a brasileira vai levar, pelo menos, 3.750 franco suíços (equivalente a R$ 21 mil, na cotação atual).

Por outro lado, a maior parcela da premiação é pela medalha de prata no individual geral, que equivale a 1.500 francos suíços (cerca de R$ 8,5 mil). Com isso, a brasileira também ganhará o prêmio de R$ 5,66 mil pela medalha de prata na competição geral por equipes.

Já Flávia Saraiva, que foi medalhista de bronze no solo, ganhará 500 francos suíços (R$ 2,8 mil).