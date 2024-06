Com apenas um vencedor nos últimos oito anos, Vasco e Flamengo se enfrentam no Brasileirão

A volta do Campeonato Brasileiro contará com um grande duelo. Vasco e Flamengo se enfrentam, hoje, às 16h, no Maracanã, e em partida válida pela sétima rodada. Em situações distintas na tabela, as equipes precisam vencer para se aproximar de seus atuais objetivos na competição. A equipe de Tite está na caça pela liderança. Já o cruz-maltino, tenta se afastar do Z-4 e para isso terá que quebrar um longo jejum: o rubro-negro não perde um clássico dos milhões, pelo torneio, há mais de oito anos.

A última vez que o Vasco derrotou o seu maior rival na competição foi em 2015. A equipe comandada por Jorginho, na época, estava em um momento de ascensão na temporada e buscando escapar de um rebaixamento encaminhado. Apesar de não ter evitado a queda, o cruz-maltino venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Rodrigo e Nenê. Emerson Sheik marcou para o rubro-negro.

Desde então, as equipes cariocas se enfrentaram 10 vezes pelo Brasileiro. O Flamengo venceu em seis oportunidades e ficou no empate em quatro. Com os rebaixamentos do Vasco, em 2015 e 2020, o clássico não aconteceu na competição nas edições de 2016, 2021 e 2022.

Para encerrar o jejum, o cruz-maltino terá que superar o bom momento da equipe de Tite. O rubro-negro venceu as últimas quatro partidas, com 10 gols marcados e nenhum sofrido. Voltando a apresentar uma solidez defensiva, o Flamengo contará com um importante retorno para o setor: Fabrício Bruno recusou a oferta salarial do West Ham-ING, garantiu a permanência no Ninho do Urubu e será titular no clássico.

A grande arma do Vasco para a partida está à beira do campo. Após nove dias de treinamento, Álvaro Pacheco vai fazer a sua estreia no comando da equipe. O português foi muito elogiado por membros do elenco e é a grande esperança por uma virada de chave do clube, na temporada.

Reta final dos convocados

Paralisado há três semanas, devido as enchentes do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro retorna neste fim de semana em clima de “último gás” para os convocados da Copa América dos Estados Unidos, que começa dia 21 de junho.

Esta é a penúltima rodada dos atletas na competição nacional, antes de se apresentar às suas seleções. Elas disputarão amistoso na preparação para o torneio. O Flamengo vai perder parte de suas principais peças no período, diferente do Vasco, que não teve nenhum atleta convocado.