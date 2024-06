RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O RB Bragantino e o Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão no SporTV e Premiere (pay-per-view).

O RB Bragantino busca se recuperar após uma série de empates, enquanto o Atlético-MG vem de uma vitória importante e quer manter a sequência positiva para subir na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do RB Bragantino x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

