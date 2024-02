Quem venceu a luta entre Popó e Bambam? Veja o resultado do Fight Music Show

Neste sábado, 24, ocorreu o Fight Music Show (FMS), evento que ofereceu um verdadeiro espetáculo para as pessoas presentes na arena Vibra São Paulo. Na luta mais aguardada da noite, com menos de um minuto no ringue, Acelino Popó Freitas mostrou toda sua categoria e venceu o Kleber Bambam em noite marcada por grandes confrontos.

Com os humoristas Viny Vieira e Tirulipa comandando o show, o FMS desse ano, além de Bambam e Popó, contou com a presença de Nego do Borel, MC Gui, Thomaz Costa e Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita.

No feminino, Fernanda Lacerda, que interpretava Mendigata no extinto Programa Pânico, enfrentou Emilene Juaréz, esposa do astro da noite, Popó Feitas.

Um minuto de luta

Aguardado com muita expectativa pelo Brasil inteiro, que colocou o duelo no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o confronto entre Acelino Popó e Kleber Bambam durou apenas 66 segundos.

Já no começo da luta, Pópó partiu pra cima do Ex-BBB e o encurralou com uma série de socos. A vitória foi por nocaute técnico, quando o adversário fica estonteado e sem condições de luta.

Popó macetou Bambam, e a luta durou menos que nossa paciência! A lenda do boxe nocauteou o ex-BBB em 66 SEGUNDOS!!! Vai dar tempo pra comemorar, tomar uns drinks e ainda assistir à reprise na Globo! 🤣 Só mesmo Maria Eugênia pode consolar Bambam! pic.twitter.com/CtW4FDTajk — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 25, 2024

Quem venceu a luta entre Nego do Borel e MC Gui?

Em confronto marcado por muita provocação, Gui e Borel protagonizaram uma luta equilibrada nos dois primeiros rounds. Borel utilizou uma estratégia de bastante esquiva, o que dificultou as ações de MC Gui.

No terceiro round, após um boa trocação,MC Gui conseguiu vencer por nocaute técnico o funkeiro do Rio de Janeiro.O duelo ainda foi marcado por uma confusão no final, após invasão da torcida de MC Gui no ringue.

Thomaz Costa, Luiz Otavio Mesquita e confronto feminino

No início da noite, no card principal, Thomaz Costa enfrentou Luíz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita. Após seis rounds de superioridade, Luiz saiu vencedor do confronto.

No feminino, Fernanda Lacerda (Mendigata) e Emilene Juaréz (esposa de Popó) protagonizaram um confronto bem desigual. Emilene foi superior nos quatro rounds em que lutaram, saindo vencedora do confronto.

O FMS foi inspirado em Contender Series, série de televisão que mostra o presidente da UFC, Dana White, procurando lutadores marciais com talento. O evento também foi influenciado pelo marketing de Jake Paul, ex-ator da Disney e que conta com mais de 50 milhões de seguidores em suas redes sociais.