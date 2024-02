Nego do Borel x MC Gui: saiba quanto os cantores faturaram com a luta no Fight Music Show

Neste sábado, 26, dois ícones do mundo do funk se enfrentaram no ringue em uma luta que abriu o grande confronto da noite entre Popó e Bambam. Nego do Borel e MC Gui trocaram os microfones pelas luvas de boxe para o embate no Fight Music Show 4.

Após uma semana de provocações e troca de farpas, MC Gui saiu vitorioso no terceiro round, alcançando o nocaute técnico sobre Nego do Borel. Embora a luta não tenha sido longa, foi o suficiente para garantir um aumento significativo nas contas bancárias dos cantores.

Estima-se que MC Gui embolsou uma quantia considerável de R$ 2 milhões naquela noite, incluindo prêmio e patrocínio. Enquanto isso, Nego do Borel ganhou um total de R$ 1,2 milhão.

Além do embate entre MC Gui e Nego do Borel, o Fight Music Show 4, ocorrido no Vibra, em São Paulo, também apresentou uma luta entre a nutricionista Emilene Juarez, esposa de Popó, e a ex-panicat Fernanda Lacerda, conhecida como Mendigata. Juarez saiu vitoriosa desse confronto.

Como foi a luta?

Em clima de provocações entre MC Gui e Nego do Borel, o combate começou com um ritmo acelerado e uma intensa troca de golpes nos dois primeiros rounds. Ao longo do confronto, MC Gui demonstrou ser mais efetivo, conseguindo atingir o rival com golpes de precisão.

No terceiro round, MC Gui conseguiu ajustar sua distância e desferiu uma série de golpes que resultaram em quedas para Nego do Borel. Após o carioca se levantar e tentar retornar à luta, foi atingido por um direto decisivo que o deixou sem condições de continuar, resultando em um nocaute técnico.

A vitória de MC Gui foi celebrada por muitas pessoas na plateia, no entanto, o momento foi brevemente interrompido por uma invasão do ringue. Provocações vindas de todas as direções geraram um clima tenso, ameaçando evoluir para uma briga generalizada. Em seguida, os seguranças agiram prontamente, intervindo para acalmar a situação e evitar qualquer incidente mais grave.

Confira os resultados oficiais do card principal: