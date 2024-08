Compre & Alugue Agora completa um ano de operação com aumento de 900% de imóveis cadastrados

O número de corretores de imóveis no Brasil cresceu 44% nos últimos cinco anos, saltando de 383 mil profissionais ativos em 2018 para 554 mil no final de 2023. O mesmo fenômeno aconteceu com as imobiliárias, que passaram de 47 mil para 73 mil nesse período, de acordo com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

Com mais de 40 anos de experiência no setor e compartilhando das mesmas dificuldades enfrentadas pelos colegas, Fabio Gozzi e seu irmão, José Gozzi, fundaram há um ano o Compre & Alugue Agora (CAA), startup que conecta profissionais do setor com quem está buscando comprar, vender ou alugar imóveis.

Hoje sob a gestão de Ana Carolina Gozzi, co-CEO da plataforma, a empresa espera crescer mais 150% até dezembro. “Quando criamos o Compre & Alugue Agora, desenvolvemos a ideia com base em 40 anos de experiência no setor imobiliário. Conhecemos e entendemos as dificuldades dos profissionais e hoje oferecemos uma solução completa, com base em tecnologia e criada por e para corretores”, destaca Ana Carolina.

Há um ano em operação, a startup prevê um crescimento de 150% até o final do ano. “O fato de o Compre & Alugue Agora completar um ano de operação com tantas menções positivas no setor imobiliário demonstra que estamos no caminho certo, valorizando corretores e apoiando imobiliárias em todo o país”, diz a co-CEO.

Investimento em experiência

Para atender às necessidades do setor, a empresa desenvolveu algumas soluções como o IAGO, um chatbot proprietário baseado em inteligência artificial que, a partir de perguntas de clientes, já é capaz de responder com precisão a mais de 15 mil perguntas.

A startup lançou ainda o Agentes de Serviço, uma ferramenta destinada a ajudar corretores, imobiliárias e proprietários a encontrar mais de 800 prestadores para pequenos reparos em cerca de 100 áreas.

Conteúdo e educação

Este ano, a plataforma também estreou o Vitrine CAA, um programa na TV Gazeta que aborda o mercado imobiliário de São Paulo, mostrando imóveis disponíveis na cidade. Apresentado por Ana Carolina e Ciro Bottini, cada edição tem como foco uma região da cidade de São Paulo.

“Nosso pilar de educação é muito forte na consolidação e desenvolvimento da empresa, por isso, estamos cada vez mais alinhados para nos tornarmos uma ferramenta essencial para os mais de 554 mil brasileiros que atuam no setor. Nos próximos anos, pretendemos consolidar nossa posição como um importante facilitador do dia a dia desses profissionais”, afirma Ana Carolina.

Para celebrar esse último ano, o CAA fez uma festa exclusiva para 250 convidados, entre eles colaboradores, parceiros, corretores, equipes que mais utilizaram a plataforma e influenciadores do mercado imobiliário. O evento contou ainda com a apresentação da Rosas de Ouro, escola de samba da cidade de São Paulo.