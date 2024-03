Quartas da Champions League 23/24: veja datas dos jogos e classificados

Nesta quarta-feira, 13, foram definidos os últimos classificados para as quartas de final da Champions League. Atlético de Madrid e Borussia Dortmund se juntam a Barcelona, Arsenal, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City na disputa da orelhuda desta temporada.As partidas serão disputadas entre os dias 9 e 17 de abril.

Nesta sexta-feira, 15, acontece o sorteio que define os confrontos desta fase. No mesmo dia, será realizada o chaveamento para as semifinais.

Quando serão as quartas de final da Champions 2023/2024

Classificados para as quartas da Liga dos Campeões 23/24

Arsenal

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

Barcelona

Bayern de Munique

Manchester City

PSG

Real Madrid

Quando será a final da Champions League?

A final da Champions está marcada para o dia 1º de junho. O palco da decisão será o estádio de Wembley, em Londres.

Sorteio das quartas da Champions League 2023/2024

