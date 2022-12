Quando é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil perdeu para Camarões nesta sexta-feira, 2, por 1 a 0. Mesmo com o resultado, o Brasil garantiu a primeira colocação do grupo G da Copa do Mundo. A equipe comandada por Tite enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final.

A campanha do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo foi de duas vitórias, contra Suíça e Sérvia, e uma derrota para a seleção africana.

A Coreia, adversário da Seleção nas oitavas, empatou na estreia com o Uruguai, perdeu de Gana no segundo jogo e venceu Portugal na última rodada.

O Brasil está na chave com Holanda, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Japão, Croácia e a Coreia, seu adversário nas oitavas. Nas quartas de final, a Seleção Brasileira enfrentaria o vencedor da partida entre Japão e Croácia. Na semi, poderia enfrentar Holanda, Estados Unidos, Argentina ou Austrália.

Quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrentará a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, 5, às 16h.

Que horas é o jogo Brasil x Coreia do Sul na segunda-feira.

A partida entre Coreia do Sul será no estádio 947 na segunda-feira, 5, às 16h.

Se o Brasil ganhar da Coréia do Sul, quando é o próximo jogo?

Caso a Seleção vença a Coreia do Sul irá enfrentar o vencedor do confronto entre Japão e Croácia.