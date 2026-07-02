Esporte

Fase de grupos copa 2026

Cristiano Ronaldo deve jogar hoje? Veja a provável escalação de Portugal

Camisa 7 deve ser mantido entre os titulares de Roberto Martínez no duelo decisivo da Copa do Mundo; seleção portuguesa busca melhorar o desempenho ofensivo no mata-mata

Cristiano Ronaldo: jogador deve ser titular contra a Croácia (Tim Clayton/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: jogador deve ser titular contra a Croácia (Tim Clayton/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 2 de julho de 2026 às 11h16.

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Portugal deve ter Cristiano Ronaldo entre os titulares para o confronto desta quinta-feira, 2, contra a Croácia pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Apesar das críticas ao desempenho da equipe na fase de grupos, o técnico Roberto Martínez não deve promover mudanças significativas na escalação e aposta na manutenção da base da equipe.

A tendência é que o trio ofensivo seja formado novamente por Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo. João Félix chegou a disputar posição com Rafael Leão, mas segue como favorito para iniciar a partida ao lado do camisa 7.

Portugal chega pressionado após uma campanha abaixo das expectativas. Embora tenha liderado a Copa do Mundo em posse de bola (62,5%) e número de passes trocados (1.690) na fase de grupos, a equipe finalizou apenas 12 vezes na direção do gol, segundo dados da Opta. O empate sem gols diante da Colômbia evidenciou a dificuldade ofensiva da seleção portuguesa.

Provável escalação de Portugal para jogo contra a Croácia

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Roberto Martínez.

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