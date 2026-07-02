Cristiano Ronaldo deve jogar hoje? Veja a provável escalação de Portugal

Portugal deve ter Cristiano Ronaldo entre os titulares para o confronto desta quinta-feira, 2, contra a Croácia pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Apesar das críticas ao desempenho da equipe na fase de grupos, o técnico Roberto Martínez não deve promover mudanças significativas na escalação e aposta na manutenção da base da equipe.

A tendência é que o trio ofensivo seja formado novamente por Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo. João Félix chegou a disputar posição com Rafael Leão, mas segue como favorito para iniciar a partida ao lado do camisa 7.

Portugal chega pressionado após uma campanha abaixo das expectativas. Embora tenha liderado a Copa do Mundo em posse de bola (62,5%) e número de passes trocados (1.690) na fase de grupos, a equipe finalizou apenas 12 vezes na direção do gol, segundo dados da Opta. O empate sem gols diante da Colômbia evidenciou a dificuldade ofensiva da seleção portuguesa.

Provável escalação de Portugal para jogo contra a Croácia

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Roberto Martínez.