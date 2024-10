Perto de seu 1º título de World Series, Ohtani vê bola de home run histórico vendida por R$ 25 mi

Shohei Ohtani está a uma vitória de seu primeiro título de World Series. O Los Angeles Dodgers vence a final do beisebol diante do New York Yankees por 3 a 0 e joga a quarta e decisiva partida nesta terça-feira, 29, às 21h08 (de Brasília), na casa do rival.

O camisa 17 foi o primeiro na história a conseguir 50 home runs e 50 bases roubadas nesta temporada. Depois de quase um mês no ar, o leilão da bola do home run número 50 de Ohtani finalmente chegou ao fim, com um valor final de aproximadamente US$ 4,3 milhões (R$ 25 milhões). O número, agora, representa o recorde de venda para uma bola de beisebol, superando o valor de US$ 3 milhões pagos em 1999 (R$ 5 milhões na época) pela bola do home run 70 de Mark McGwire.

“Recordes como o de Ohtani valorizam o esporte e a MLB e trazem uma enxurrada de audiência e atratividade, principalmente agora com o início da World Series, e é disto que o entretenimento vive e cresce cada vez mais”, comenta Renê Salviano, especialista em gestão esportiva, marketing e CEO da Heatmap.

O leilão parecia ter enfraquecido, ficando os dois últimos dias estacionado no valor dos US$ 2,1 milhões (R$ 11,9 milhões). Faltando 3 minutos para o fim do evento, dois lances foram feitos e geraram uma reação em cadeia, fazendo com que mais 13 lances fossem cravados após o fim do prazo original. Duas horas e meia após o horário programado, o leilão chegou ao fim, com o valor recorde conseguindo arrematar o item.

O leilão se iniciou em 26 de setembro, uma semana após o jogo histórico de Ohtani. O astro dos Dodgers não apenas inaugurou o “50-50 club” mas também teve uma das melhores performances individuais da história do esporte, terminando a partida com um aproveitamento perfeito nas rebatidas, conseguindo três home runs, e sendo responsável por quatro dos 20 pontos anotados pelos Dodgers naquela noite, vitória por 20 a 4 diante dos Marlins.

“A exclusividade de um item em um esporte popular nos Estados Unidos, como é o beisebol, impulsiona a probabilidade de alcançar valores significativos, como foi o caso, com um recorde. Existem fãs que não medem esforços para adquirir um item exclusivo como esse, fazendo o leilão acirrar nos momentos finais”, analisa Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

No início, os lances não estavam chegando por causa de um processo que contestava a posse da bola. Enquanto o verdadeiro dono ainda não foi decidido no tribunal americano, todas as partes envolvidas concordaram em manter o leilão no ar, reconhecendo o potencial valor que o item poderia atingir no mercado.

Agora, o holofote se volta para a World Series, com Shohei Ohtani e os Dodgers duelando contra o New York Yankees, que não aparecia na decisão desde 2009, quando derrotou o Philadelphia Phillies. Rivalidade muito forte entre as décadas de 1950 e 1970, o confronto entre Los Angeles e Nova York marca o duelo entre os dois times mais ricos da liga. De acordo com algumas das principais plataformas de apostas esportivas consultadas no país, como Odds&Scouts, Galerabet, Esportes da Sorte, Onabet, Reals, Casa de Apostas, Bet7k, EstrelaBet e BETesporte, os Dodgers são os favoritos para levantar o seu oitavo troféu na noite desta terça-feira.