Peñarol vs. Botafogo: entenda o caos nos bastidores 24h antes da semifinal da Libertadores

O segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Peñarol e Botafogo terá público e duas torcidas, mas mudou de local: sairá do Estádio Campeón Del Siglo para o Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida está marcada para amanhã, às 21h30.

A Conmebol definiu a mudança após preocupação com a segurança no Campeón Del Siglo e uma intensa disputa nos bastidores. Nesta segunda-feira, o governo uruguaio vetou a presença de torcedores do Botafogo após incidentes no Rio que levaram à detenção de mais de 200 uruguaios. Vinte deles seguem detidos no Rio.

Ainda ontem, a Conmebol, responsável pela partida, exigiu presença de público, sob pena de remarcar o jogo para outro estádio ou proibir também torcedores do Peñarol.

Após um vai-e-vem, o governo uruguaio confirmou, em coletiva de imprensa, que apoia a decisão de remarcar a partida com duas torcidas para o Centenário.

Limitação de público no Estádio Centenário

A capacidade do Estádio Centenário é de 65 mil pessoas, mas apenas cerca de 36.400 torcedores estarão presentes, devido à limitação imposta pela Conmebol, que não autorizou a venda de mais ingressos. Cerca de 35 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Peñarol, enquanto 1.600 dos 4 mil ingressos disponibilizados para os botafoguenses foram comprados.

A ocupação de pouco mais de 55% deve reduzir a pressão para o Botafogo, frustrando o plano inicial do Peñarol de aumentar a presença de público para mais 10 mil pessoas no Campeón Del Siglo.

O diretor da Polícia Nacional uruguaia, José Manuel Azambuya, assegurou que haverá medidas de segurança necessárias no estádio. “Para nós, garantir a segurança pública de todos os cidadãos é um dos deveres essenciais da Polícia Nacional (...) É uma partida de alta complexidade”, afirmou Azambuya.

Recomendações de segurança das autoridades locais

Ontem, o Ministro do Interior, Nicolás Martinelli, havia solicitado à Associação Uruguaia de Futebol que a partida fosse com torcida única, alegando riscos de represálias por parte da torcida do Peñarol após incidentes no Rio de Janeiro.

Recomendações de segurança para botafoguenses

Para os torcedores do Botafogo que irão ao Centenário, o Movimento Alvinegro indicou algumas precauções:

Evitar circular com a camisa do Botafogo nas ruas;

Evitar andar em grandes grupos em áreas públicas;

Evitar entoar cantos do Botafogo em espaços públicos;

Preferir não falar português em locais movimentados.

Histórico de violência

O clima de tensão aumentou após o confronto no jogo de ida, no Rio de Janeiro, na semana passada, que terminou com a prisão de quase 300 torcedores uruguaios por envolvimento em brigas, furto, incêndio e confronto com a polícia. Os casos foram encaminhados ao Juizado do Torcedor e Varas Criminais, denunciados por crimes como furto, vandalismo e racismo.

As situações de violência ocorreram antes do jogo contra o Botafogo na quarta-feira, 24, no qual a equipe brasileira venceu por 5x0. Nesta terça-feira, Nacho Ruglio, presidente do Peñarol, afirmou que lhe foi garantido que o Botafogo ainda será penalizado, e que o governo uruguaio, o Botafogo e a Conmebol se comprometeram a trabalhar em conjunto, a partir de quinta-feira, pela extradição dos uruguaios ainda presos no Rio.