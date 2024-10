Patrocinadora do Corinthians distribuirá faixas de Memphis e levará torcedores ao camarote

Neste domingo, 20, o Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Mais uma vez com expectativa para casa cheia, a Fiel Torcida terá ainda mais subsídios para aproveitar a festa. Isso porque a patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte, prepara uma série de ações para a chegada dos torcedores, antes do confronto decisivo.

Uma delas será o ‘upgrade de ingressos', em que a patrocinadora fará uma surpresa a alguns dos torcedores que estiverem se encaminhando para as arquibancadas e os levará para acompanhar a partida diretamente do camarote da Esportes da Sorte.

Outras das ações de destaque previstas será a distribuição das faixas de Memphis, em alusão à peça que o atacante holandês utiliza em campo e que tem virado febre entre os torcedores nos estádios. No jogo contra o Flamengo, uma versão personalizada será entregue pela Esportes da Sorte aos torcedores, mediante aposta na plataforma.

Da mesma forma, outros brindes personalizados também poderão ser adquiridos pela Fiel Torcida, como buckets, bonés e copos, por meio de promotores da plataforma de apostas, que realizará, também, interações entre o público e o mascote da companhia, o Edson, em ações de fotos junto com os torcedores. Completando as ações, os influenciadores Vino e Seila, conhecidos pela torcida alvinegra nas redes sociais, estarão na cobertura do jogo.

“Desde o começo desta parceria, buscamos vestir, literalmente, as cores do clube. O intuito desta nova ação é poder contribuir com a linda festa que a Fiel Torcida faz nos estádios, além de realizar ativações que conectam ainda mais a marca com os torcedores. Essa é a nossa grande busca”, afirma Sofia Aldin, diretora de marketing do Grupo Esportes da Sorte.