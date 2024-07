Palco da final da Copa América conta com ingressos de até 385 mil reais para acompanhar a partida

A final da Copa América entre Argentina e Colômbia acontece neste domingo, 14, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida. Apesar de estar sediando pela primeira vez a decisão de um torneio continental entre seleções, a arena já está acostumada a receber grandes eventos esportivos, pois, além de ser a casa dos Miami Dolphins na NFL, também sedia um Masters 1000 e recebe o paddock da Fórmula 1 durante o GP de Miami.

Para a decisão, o preço dos bilhetes se destaca. Segundo a plataforma de ingressos SeatGeek, uma suíte dentro do estádio chegou a ser comercializada por U$ 71 mil, cerca de 385 mil reais. Além disso, outros portais especializados relataram que os tickets estavam sendo vendidos por uma média de U$ 2.127, valor que corresponde a quase 12 mil reais.

Inaugurado em 1987, a arena carrega o naming rights da Hard Rock Cafe, empresa de restaurante norte-americana, que conta com diversas ativações dentro do universo esportivo. Depois da transferência de Lionel Messi para Miami, a companhia anunciou um sanduíche especial que leva o nome do craque argentino. No futebol brasileiro, a franquia conta com uma unidade temática na Arena Nicnet, espaço multiuso dentro do estádio do Botafogo-SP, que passou a ser referência em shows internacionais no interior de São Paulo.

“A implementação de restaurantes, camarotes e outros espaços comerciais dentro da Arena faz parte de um plano estratégico para gerar novas receitas no espaço. Comercialmente, é muito importante a presença do Hard Rock, uma marca global que eleva o patamar do estádio e leva o nome da final do estádio da Copa América, por exemplo. A entrada de players desta magnitude já é uma realidade do futebol brasileiro, mas vejo que esse movimentação será intensificado nos próximos anos, já que mostrou ser um modelo de negócio interessante para os clubes”, comenta Adalberto Baptista, gestor da Botafogo SA e um dos idealizadores da construção do espaço multiuso.

Em 2015, o Hard Rock passou por uma reforma de 350 milhões de reais, financiada pelo dono do Dolphins e do estádio, Steve Ross, que manteve a cobertura aberta sobre os principais setores, diminuiu a capacidade de 75 mil lugares para 65 mil, colocou telões em cada lateral, e acrescentou diversas estruturas de luxo.

“Essa gigantesca reforma abriu as portas para o Hard Rock se tornar um estádio multiuso, capaz de sediar eventos de diferentes portes com facilidade, como já faz com os jogos da NFL, Copa América, Fórmula 1, e os diversos shows que foram realizados no local. Aqui no Brasil, esse processo também tem se mostrado uma tendência. Um exemplo disso é a Neo Química Arena, que vai receber um jogo da NFL, algo inédito no país. Há também outras arenas que já estão habituadas a receber grandes eventos, caso do Allianz Parque” explica Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva.

Tatiana Fasolari, CEO do Grupo Fast, maior empresa da América Latina especializada em overlays, acredita que a arena possui um papel fundamental em Miami Gardens. O atual momento da construção civil permite que se equilibre os ambientes urbanos com as necessidades da população. Essa modernização é extremamente importante para que se realizem projetos com utilidade a longo prazo. O Hard Rock é um exemplo perfeito disso, uma vez que ele foi reformado não só para atender as demandas crescentes da NFL, mas também sediar grandes eventos”, afirma.

Espaços premium

Entre as opções luxuosas do estádio, se destacam o The 72 Club, que fica localizado no meio do campo e possui assentos reclináveis, telas privativas, serviço de concierge, incluindo alimentação e estacionamento exclusivos, e o Theater Box, camarote localizado na EndZone do futebol americano, que conta com climatização, culinária premium e estacionamento VIP. De acordo com a SeatGeek, os ingressos para o 72 Club, hoje esgotados, estavam custando de 6 a 9 mil dólares.

Para Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes nos principais estádios do Brasil, a experiência do estádio de sediar eventos esportivos de grande porte e as variadas opções de acomodações, tornam o Hard Rock ideal para receber a final da Copa América:

“O estádio tem tudo para oferecer uma excelente experiência para os torcedores. As opções de lugares são diversas, para bem acomodar as diferentes preferências de cada um. Além disso, independente do setor, a vista para o gramado é excelente, sem falar das várias opções de luxo, que são um diferencial, especialmente durante um evento como este”, comenta o executivo.

A Absolut Sport, agência oficial da Conmebol para a Copa América, também disponibiliza pacotes de viagem para a final, que dão direito a estadia em hotel luxuoso com café da manhã, seguro viagem e assistência completa no local durante todo o evento. Os valores variam de acordo com o tipo de ingresso escolhido, sendo comercializados a partir de R$ 12.760.

“Estamos atuando junto à Conmebol, na Copa América, desde o início da competição, em todos os jogos. Já atendemos mais de 20 mil torcedores, sempre com o objetivo de proporcionar uma vivência única. O Hard Rock Stadium é um estádio lindo, moderno e que contribui muito para que a experiência do fã seja completa e agradável”, pontua Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.