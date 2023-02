Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Palmeiras hoje, quinta-feira, 16; veja horário

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no estádio Neo Química Arena em São Paulo. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Após empate com a Portuguesa e derrota para o São Bernardo, o Corinthians entra em campo buscando recuperar o caminho das vitórias. A equipe é líder do grupo C com 14 pontos, seis a mais que o segundo colocado São Bento.

O técnico Fernando Lázaro não tem grandes desfalques para o confronto, apenas o volante Cantillo que ainda se recupera de dores na coxa.

Do outro lado o Palmeiras, que ainda está invicto na competição, quer diante do Corinthians conquistar sua sexta vitória consecutiva. A equipe de Abel Ferreira é líder do grupo D com 20 pontos e já está com sua classificação para a próxima fase bem encaminhada.

No histórico do confronto, a vantagem é palmeirense. Em 330 jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu 120 contra 112 do Corinthians.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Palmeiras hoje

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Corinthians e Palmeiras terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Onde assistir online o jogo Corinthians x Palmeiras hoje

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Corinthians e Palmeiras terá transmissão ao vivo na HBO Max.