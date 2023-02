Chance de título do Manchester City dispara após vitória sobre o Arsenal; veja probabilidades

Após uma dramática vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, nesta quarta-feira, o Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Mas não é só isso. Os Citizens também dispararam na porcentagem de chances de ficar com o título. Após o triunfo dentro do Emirates Stadium, as possibilidades pularam para 62%.

Os dados são do site Five Thirty Eight, especializado em estatísticas e projeções esportivas. O Arsenal, agora segundo colocado, mas com um jogo a menos na tabela de classificação, soma 34%. Além deles, o Manchester United soma 2%, enquanto o Newcastle tem menos de 1%.

Chances de título na Premier League

Manchester City: 62%

Arsenal: 34%

Manchester United: 2%

Outros clubes: menos de 1%

O Manchester City venceu o Arsenal por 3 a 1, no Emirates Stadium, e assumiu a liderança da Premier League. Na primeira etapa, De Bruyne aproveitou falha de Tomiyasu para abrir o marcador, mas Saka empatou em cobrança de pênalti para os Gunners. Na segunda etapa, a equipe de Pep Guardiola dominou a reta final e ampliou o placar com Grealish e Haaland.

Após três jogos sem marcar nenhum gol com a camisa do Manchester City, Erling Haaland encerrou a seca ao marcar o 3º gol de sua equipe e chegou a 27 gols na Premier League. O centroavante é o artilheiro da competição com 10 gols de vantagem para Harry Kane, que balançou as redes 17 vezes.

Com o triunfo, o Manchester City chegou aos mesmos 51 pontos do Arsenal, mas ultrapassou os Gunners e assumiu a liderança da Premier League, enquanto a equipe de Mikel Arteta caiu para a 2ª colocação. No sábado, o Arsenal visita o Aston Villa, enquanto o time de Pep Guardiola encara o Nottingham Forest fora de casa.