Atletismo hoje nas Olimpíadas: veja horários e onde assistir nesta sexta-feira, 2

Os atletas brasileiros competem em diversas provas de atletismo nesta sexta-feira, 2 de agosto, nas Olimpíadas de Paris 2024. A competição começa às 05h05, com a prova de 100m do decatlo masculino, e vai até às 15h50 com a prova de 400m do decatlo masculino, todas com transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv, e disponíveis online no Globoplay e CazéTV no YouTube.

O atletismo é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, englobando uma ampla variedade de provas de pista e campo, incluindo corridas, saltos e arremessos. É conhecido por testar a velocidade, resistência, força e técnica dos atletas. As competições de atletismo são realizadas no Stade de France, em Paris, e atraem uma grande audiência mundial.

Que horas começam as provas de atletismo nas Olimpíadas 2024 hoje, sexta-feira (2)?

A primeira prova do atletismo, 100m do decatlo masculino, com o atleta José Fernando Santana, começa às 05h05.

Onde assistir online as provas de atletismo hoje, sexta-feira (2)?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay e CazéTV.

Onde assistir ao vivo as provas de atletismo hoje, sexta-feira (2)?

As competições de atletismo terão transmissão ao vivo na TV Globo e Sportv.

Quais brasileiros vão competir no atletismo hoje?

05:05 - Decatlo - 100m Masculino: José Fernando Santana

- Decatlo - 100m Masculino: José Fernando Santana 05:15 - Salto em Altura Feminino - Classificação: Vandileia Martins

- Salto em Altura Feminino - Classificação: Vandileia Martins 05:55 - Decatlo - Salto em Distância Masculino: José Fernando Santana

- Decatlo - Salto em Distância Masculino: José Fernando Santana 07:15 - Decatlo - Arremesso de Peso Masculino: José Fernando Santana

- Decatlo - Arremesso de Peso Masculino: José Fernando Santana 13:00 - Decatlo - Salto em Altura Masculino: José Fernando Santana

- Decatlo - Salto em Altura Masculino: José Fernando Santana 13:15 - Salto Triplo Feminino - Classificação: Gabriele Santos

- Salto Triplo Feminino - Classificação: Gabriele Santos 13:55 - Lançamento de Disco Feminino - Classificação - Grupo A: Andressa de Morais

- Lançamento de Disco Feminino - Classificação - Grupo A: Andressa de Morais 14:45 - 800m Feminino - 1ª Rodada: Flavia Maria de Lima

- 800m Feminino - 1ª Rodada: Flavia Maria de Lima 15:10 - Arremesso de Peso Masculino - Classificação: Welington Morais

- Arremesso de Peso Masculino - Classificação: Welington Morais 15:20 - Lançamento de Disco Feminino - Classificação - Grupo B: Izabela da Silva

- Lançamento de Disco Feminino - Classificação - Grupo B: Izabela da Silva 15:50 - Decatlo - 400m Masculino: José Fernando Santana

