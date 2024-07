Brasil nas Olimpíadas 2024: veja programação de hoje, quarta-feira, 31 de julho

As Olimpíadas de Paris 2024 continuam a todo vapor, e hoje atletas brasileiros competem em diversas modalidades. O destaque vai para a final da ginástica artística masculino, com o brasileiro Diogo Soares, às 12h30, além dos confrontos no futebol feminino e vôlei masculino.

Assim como o ginasta, há uma série de brasileiros competindo em finais hoje, como Vittoria Lopes e Manoel Messias no triatlo; Gustavo Bala Loka no Ciclismo BMX e Beatriz Dizotti nos 1.500m livre da natação.

Veja como assistir ao Brasil nas Olimpíadas 2024:

Brasileiros que competem nas Olimpíadas hoje, quarta-feira, 31 de julho

Triatlo (feminino) - Individual: FINAL: 03:00 - Vittoria Lopes

Remo (masculino) - Skiff Simples: Semifinal C/D: 04:54 - Lucas Verthein

Remo (feminino) - Skiff Simples: Semifinal C/D: 05:14 - Beatriz Tavares

Judô (masculino) - Até 90kg: Primeira Rodada: 05:50 - Rafael Macedo vs. Noel van 't End

Triatlo (masculino) - Individual: FINAL: 05:45 - Manoel Messias

Vôlei (masculino) - Vôlei de Quadra: Primeira Fase: 04:00 - Polônia vs. Brasil

Vela (feminino) - 49er FX: 10ª, 11ª e 12ª regatas: 07:15 - Brasil

Vela (masculino) - IQFoil: 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª regatas: 09:03 - Mateus Isaac

Vela (masculino) - 49er FX: 10ª, 11ª e 12ª regatas: 09:50 - Brasil

Ciclismo BMX (masculino) - FINAL: 09:45 - Gustavo Bala Loka

Canoagem Slalom (feminino) - Semifinal: 10:30 - Ana Sátila

Boxe (masculino) - Peso Leve: Quartas de final: 11:02 - Luiz Oliveira Bolinha

Futebol (feminino): 12:00 - Brasil vs. Espanha

Ginástica Artística (masculino) - Individual geral - FINAL: 12:30 - Diogo Soares

Vôlei de Praia (masculino) - Duplas: Primeira Fase: 15:00 - Evandro/Arthur Lanci vs. Schachter/Dearing

Natação (feminino) - 1500m Livre: FINAL: 16:07 - Beatriz Dizotti

Boxe (feminino) - Peso Leve: Quartas de final: 17:08 - Bia Ferreira

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /7 (As medalhas das Olimpíadas de Paris 2024 têm um pedaço da Torre Eiffel)

2 /7 (Medalhas na edição de Tóquio 2020)

3 /7 Medalhas das Olimpíadas Rio 2016 (Medalhas das Olimpíadas Rio 2016)

4 /7 Medalhas das Olimpíadas Londres 2012 (Medalhas das Olimpíadas Londres 2012)

5 /7 (Medalhas das Olimpíadas Beijing 2008)

6 /7 Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004 (Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004)

7/7 Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000 (Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000)

