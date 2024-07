Natação hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir neste domingo, 28

Os atletas Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa competem neste domingo, 28 de julho, nas classificatórias dos 200m livre na Olimpíadas de Paris 2024. A competição começará às 06h, com transmissão ao vivo pela Globo e SporTV4 e estará disponível online no Globoplay.

A natação é um dos esportes mais antigos e tradicionais dos Jogos Olímpicos. Exige dos atletas resistência, velocidade e técnica. As provas são divididas em estilos diferentes, como livre, costas, peito e borboleta, além das provas medley, que combinam todos os estilos. Cada prova tem distâncias variadas, e os nadadores são classificados para as finais com base em seu desempenho nas classificatórias. A natação sempre atrai grande atenção do público pelas disputas acirradas e recordes impressionantes.

Que horas começa a natação nas Olimpíadas 2024 hoje, domingo, (28)?

A competição deste domingo, 06h, com os atletas Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV4.

Onde assistir online a natação hoje, domingo (28)?

Você pode assistir a competição online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo a natação hoje, domingo (28)?

A competição deste domingo, 06h, com os atletas Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV4.

Quais brasileiros vão competir na natação hoje?

Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa são os únicos brasileiros competindo hoje na modalidade de natação.

1 /10 10º Anthony David - US$ 46,2 milhões (R$ 261 milhões) (10º Anthony David - US$ 46,2 milhões (R$ 261 milhões))

2 /10 9º Nikola Jokic - US$ 56,1 milhões (R$ 317 milhões) (9º Nikola Jokic - US$ 56,1 milhões (R$ 317 milhões))

3 /10 8º Joel Embiid - US$ 57,7 milhões (R$ 326,4 milhões) (8º Joel Embiid - US$ 57,7 milhões (R$ 326,4 milhões))

4 /10 7º Scottie Scheffler - US$ 61 milhões (R$ 345 milhões) (7º Scottie Scheffler - US$ 61 milhões (R$ 345 milhões))

5 /10 6º Rory Mcilroy - US$ 83 milhões (R$ 469,5 milhões) (6º Rory Mcilroy - US$ 83 milhões (R$ 469,5 milhões))

6 /10 5º Kevin Durant - US$ 93,3 milhões (R$ 527 milhões) (5º Kevin Durant - US$ 93,3 milhões (R$ 527 milhões))

7 /10 4º Stephen Curry - US$ 110 milhões (R$ 522 milhões) (4º Stephen Curry - US$ 110 milhões (R$ 522 milhões))

8 /10 3º Giannis Antetokounmpo - US$ 111 milhões (R$ 569 milhões) (3º Giannis Antetokounmpo - US$ 111 milhões (R$ 569 milhões))

9 /10 2º LeBron James - US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões) (2º LeBron James - US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões))

10/10 1º Jon Rahm - US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão) (1º Jon Rahm - US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão))

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com