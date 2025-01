Flamengo x Bangu: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

O Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. A partida é válida pela rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Flamengo, atual campeão carioca, busca manter sua boa fase no torneio e contará com um time misto, já que a equipe principal se prepara para outras competições. Já o Bangu quer surpreender o favorito e conquistar um bom resultado diante do Rubro-Negro. O jogo promete movimentar os torcedores no Castelão, mesmo fora do Rio de Janeiro.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bangu x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre o Bangu e Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Bangu x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, plataforma que transmite os jogos exibidos no Sportv e Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.